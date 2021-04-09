Суд відправив брата голови ОАСК Вовка під арешт на два місяці

1 година тому

Автор фото, ПАВЛО ВОВК / FACEBOOK

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) погодив запобіжний захід брату голові Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Родича відомого судді підозрюють в отриманні хабаря на 100 тис. доларів.

За рішенням суду, йдеться про тримання під вартою на 60 днів з правом застави у понад 35 млн гривень, повідомляє пресслужба ВАКС.

Якщо підозрюваний внесе заставу, він буде зобов'язаний не залишати межі Києва та села Гатне Київської області без дозволу слідчих, детективів, прокурорів чи суду, а також здати на зберігання свій паспорт та інші документи, як дають право виїзду за кордон.

Справа на 100 тисяч

6 квітня НАБУ повідомило про затримання двох адвокатів, які начебто отримали 100 тис. доларів хабаря, щоб забезпечити потрібне рішення в Окружному адмінсуді.

Автор фото, НАБУ Підпис до фото, Кошти, вилучені у адвоката під час затримання

Один з адвокатів - також співробітник Служби зовнішньої розвідки України та брат голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, щодо якого також є справа НАБУ про спробу захоплення державної влади.

Під час обшуку у брата Павла Вовка, за повідомленням Антикорупційному бюро, виявили 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро та 20 тисяч фунтів стерлінгів.

Сам Павло Вовк заявив, що НАБУ - "цирковий орган", а їхні дії назвав провокацією.

"Мені, безперечно шкода, що серед затриманих адвокатів називають ім'я мого брата. Його, очевидно, просто використовують як "витратний матеріал" для помсти. Робить це один ганебний корупціонер для помсти всьому суддівському корпусу", - написав суддя у своєму Facebook.