Стерненко на свободі: "Це ще не перемога"

54 хвилин(и) тому

Автор фото, Unian

Апеляційний суд Одеси, який розглядав зміну запобіжного заходу для активіста Сергія Стерненка, випустив його з-під варти.

Натомість йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, повідомив адвокат Масі Найєм.

"Сергія звільнили з-під варти у залі суду. Попереду розгляд апеляційної скарги на вирок (16 квітня)", - повідомив він.

Сам Сергій Стерненко подякував прихильникам за підтримку.

"Це ще не перемога, найголовніше - за тиждень, коли буде розгляд апеляції та рішення по суті. Зміна запобіжного ще нічого не означає, тож не розслабляймось", - написав він у Facebook.

Справа Стерненка

Колишнього лідера одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка 23 лютого засудили до понад 7 років позбавлення волі.

Вирок Стерненку стосується справи про викрадення й катування керівника одеського відділення проросійської партії "Родіна" Сергія Щербича у квітні 2015 року.

За кілька днів до того, як Щербич мав отримати мандат депутата однієї з райрад Одеської області, його викликали на зустріч, а звідти відвезли у невідомому напрямку з мішком на голові, били і вимагали відмовитися від депутатства.

За версією слідства, одним з чоловіків у масках, які напали на Щербича, був Сергій Стерненко.

Його звинуватили у розбійному нападі, незаконному зберіганні вогнепальної зброї та викраденні людини.

Сам Стерненко відкидає свою причетність до викрадення, а справу називає сфабрикованою.

Після оголошення вироку в лютому його прихильники вийшли на акції - найгучніша з них пройшла під будівлею Офісу президента.

Автор фото, Unian

Стерненкові 25 років, він юрист за освітою.

У 18 років став одним з лідерів одеського Євромайдану і місцевого "Правого сектору", активний учасник подій 2014 року в Одесі.

Проти Стерненка відкриті ще кілька справ: зокрема, його звинувачують у перевищенні меж самооборони, яке завершилося смертю людини.

У травні 2018 року на Стерненка стався напад (вже третій) біля його дому в Одесі - він зміг відбитися й завдав ножових поранень одному з нападників Івану Кузнєцову, від яких той помер.

Сергій Стерненко наполягає, що рятував власне життя й не хотів нікого вбивати, а лише затримати тих, хто напав на нього.