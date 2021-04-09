Кличко закликав уряд ввести національний локдаун: "Країну чекає катастрофа!"

Кличко закликав уряд ввести загальнонаціональний локдаун

Автор фото, Unian

Віталій Кличко закликав уряд невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну. Про це він заявив під час щоденного брифінгу щодо ситуації з Сovid-19.

"Страшна динаміка"

"Скільки ще людей повинні захворіти, скільки померти, щоб уряд, центральна влада зрозуміли, що потрібні негайні заходи на державному рівні?! Інакше, і в умовах відсутності масового вакцинування, країну чекає катастрофа", - застеріг Кличко.

Мер Києва навів статистику, за якою Україна наразі перебуває у трійці європейських країн за кількістю хворих за добу і кількістю смертей від Covid-19.

"Тільки з початку цього місяця, з 1 квітня, в країні померли 3 556 людей. У Києві померли - 392 хворих. І це за 9 днів! Така страшна динаміка розповзання вірусу", - заявив Кличко.

Він закликав уряд запровадити "справжній" локдаун - з обмеженням пересування між регіонами, дотриманням суворих правил.

"А то в нас усі хочуть їздити в громадському транспорті, працювати в офісі, гуляти натовпами без масок, влаштовувати вечірки. В нас українці поводяться так, ніби вірус сховається і втече", - обурився Кличко.

За його словами, краще потерпіти тимчасові обмеження, але врятувати тисячі життів і не допустити катастрофи.

Співрозмовники BBC News Україна в уряді кажуть, що планів запроваджувати загальнонаціональний локдаун в них поки що немає.

Коронавірус в Україні

З початку епідемії в Україні зафіксували вже 1 823 674 випадків коронавірусу, 19 676 - лише за останню добу.

1 395 104 людини одужали, 36 381 — померла від ускладнень.

В Україні з лютого діє так званий адаптивний карантин, коли регіони відносять до "зеленої", "жовтої", "помаранчевої" та "червоної" зони - карантинні обмеження в них залежать від епідеміологічної ситуації.

Наразі до "червоної" зони, де діють найжорсткіші обмеження, віднесені Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Чернівецька, Сумська, Одеська, Львівська, Миколаївська, Чернігівська, Хмельницька та Запорізька області та Київ.

Представники влади розповідали, що загальнонаціональний локдаун буде можливий в разі, якщо в "червоній" зоні опиняться більшість регіонів.

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