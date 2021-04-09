Кличко закликав уряд ввести національний локдаун: "Країну чекає катастрофа!"

43 хвилин(и) тому

Автор фото, Unian

Віталій Кличко закликав уряд невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну. Про це він заявив під час щоденного брифінгу щодо ситуації з Сovid-19.

"Страшна динаміка"

"Скільки ще людей повинні захворіти, скільки померти, щоб уряд, центральна влада зрозуміли, що потрібні негайні заходи на державному рівні?! Інакше, і в умовах відсутності масового вакцинування, країну чекає катастрофа", - застеріг Кличко.

Мер Києва навів статистику, за якою Україна наразі перебуває у трійці європейських країн за кількістю хворих за добу і кількістю смертей від Covid-19.

"Тільки з початку цього місяця, з 1 квітня, в країні померли 3 556 людей. У Києві померли - 392 хворих. І це за 9 днів! Така страшна динаміка розповзання вірусу", - заявив Кличко.

Він закликав уряд запровадити "справжній" локдаун - з обмеженням пересування між регіонами, дотриманням суворих правил.

"А то в нас усі хочуть їздити в громадському транспорті, працювати в офісі, гуляти натовпами без масок, влаштовувати вечірки. В нас українці поводяться так, ніби вірус сховається і втече", - обурився Кличко.

За його словами, краще потерпіти тимчасові обмеження, але врятувати тисячі життів і не допустити катастрофи.

Співрозмовники BBC News Україна в уряді кажуть, що планів запроваджувати загальнонаціональний локдаун в них поки що немає.

Коронавірус в Україні

З початку епідемії в Україні зафіксували вже 1 823 674 випадків коронавірусу, 19 676 - лише за останню добу.

1 395 104 людини одужали, 36 381 — померла від ускладнень.

В Україні з лютого діє так званий адаптивний карантин, коли регіони відносять до "зеленої", "жовтої", "помаранчевої" та "червоної" зони - карантинні обмеження в них залежать від епідеміологічної ситуації.

Наразі до "червоної" зони, де діють найжорсткіші обмеження, віднесені Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Чернівецька, Сумська, Одеська, Львівська, Миколаївська, Чернігівська, Хмельницька та Запорізька області та Київ.

Представники влади розповідали, що загальнонаціональний локдаун буде можливий в разі, якщо в "червоній" зоні опиняться більшість регіонів.