Помер принц Філіпп, чоловік королеви Єлизавети II

1 година тому

Помер принц Філіпп, чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II. Йому було 99 років.

Про це повідомили в Букінгемському палаці.

"Її Величність Королева з глибоким сумом повідомила про смерть свого коханого чоловіка, Його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького. Його Королівська Високість мирно помер сьогодні зранку у Віндзорському замку", - йдеться в заяві.

Минулого місяця герцога Единбурзького виписали з лікарні, де він перебував упродовж місяця.

Філіпп одружився з принцесою Єлизаветою 1947 року, за п'ять років до того, як вона стала королевою.

У пари четверо дітей, вісім онуків і 10 правнуків.

Принц Філіпп народився на грецькому острові Корфу 10 червня 1921 року.

Його батьком був принц Греції та Данії Ендрю, молодший син короля еллінів Георга I.