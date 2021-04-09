Помер принц Філіпп, чоловік королеви Єлизавети II
Помер принц Філіпп, чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II. Йому було 99 років.
Про це повідомили в Букінгемському палаці.
"Її Величність Королева з глибоким сумом повідомила про смерть свого коханого чоловіка, Його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького. Його Королівська Високість мирно помер сьогодні зранку у Віндзорському замку", - йдеться в заяві.
Минулого місяця герцога Единбурзького виписали з лікарні, де він перебував упродовж місяця.
Філіпп одружився з принцесою Єлизаветою 1947 року, за п'ять років до того, як вона стала королевою.
У пари четверо дітей, вісім онуків і 10 правнуків.
Принц Філіпп народився на грецькому острові Корфу 10 червня 1921 року.
Його батьком був принц Греції та Данії Ендрю, молодший син короля еллінів Георга I.
Його мати, принцеса Аліса, була дочкою лорда Луї Маунтбеттена і правнучкою королеви Вікторії.
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