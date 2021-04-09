У Єгипті розкопали "загублене золоте місто" віком 3 000 років

53 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Відкриття міста віком понад 3 тис. років, загубленого в пісках Єгипту, вже визнали однією з найважливіших археологічних знахідок з часів могили Тутанхамона.

Відомий єгиптолог Захі Гавасс оголосив про відкриття "загубленого золотого міста" поблизу Луксора в четвер.

За його словами, йдеться про древнє місто Атон - найбільше стародавнє поселення, яке будь-коли знаходили у Єгипті.

Його виявили за кілька тижнів після розкопок, що розпочались у вересні 2020 року.

Місто датується царюванням Аменхотепа III, одного з наймогутніших фараонів Єгипту, який правив з 1391 по 1353 рік до нашої ери.

Його також продовжували використовувати фараони Ай та Тутанхамон, чию майже неушкоджену гробницю виявив в Долині царів британський археолог Говард Картер в 1922 році.

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"Загублене місто є другим за значенням археологічним відкриттям з часів могили Тутанхамона", - сказала Бетсі Браян, професор єгиптології в Університеті Джона Гопкінса в Балтіморі, США.

За її словами, місто "дасть нам рідкісну можливість зазирнути в життя древніх єгиптян" часів розквіту імперії.

Під час розкопок виявили багато цінних археологічних знахідок - ювелірні вироби, кольорову кераміку, амулети у вигляді жуків-скарабеїв та цеглини з печатками Аменхотепа III.

Роботи розпочали на захід від Луксора біля Долини царів, приблизно в 500 км на південь від Каїра.

"За декілька тижнів, на велике здивування команди, почали виявляти конструкції з глиняної цегли на всіх напрямках", - розповів доктор Гавасс.

"Те, що вони розкопали - територія великого міста, яке добре зберіглося, з майже цілими стінами та кімнатами, заповненими предметами повсякденного життя".

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За сім місяців після початку розкопок археологи виявили кілька кварталів, адміністративні будівлі та житловий район.

"Багато місій шукали це місто, але так і не знайшли", - сказав доктор Гавасс.

За його словами, на місці ведуться подальші археологічні роботи, і його команда "розраховує виявити недоторкані гробниці, наповнені скарбами".

Єгипет прагне популяризувати свою давню спадщину, щоб відродити туристичний сектор, який постраждав після кількох років політичної турбулентності та пандемії коронавірусу.