Як світові лідери реагують на смерть принца Філіпа

1 година тому

Автор фото, PA Media

Світові лідери надсилають свої співчуття Королівській родині та діляться спогадами про герцога Единбурзького.

Принц Філіп, чоловік королеви Єлизавети II, помер у віці 99 років, повідомив сьогодні Букінгемський палац.

Герцог супроводжував королеву під час сотень закордонних візитів.

"Він уособлював покоління, якого ми більше ніколи не побачимо", - відзначає прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

Австралія

Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моріссон заявив, що герцог був постійною опорою королеви і опікувався десятками гуманітарних організацій, які працюють в Австралії.

Колишня прем'єрка Австралії Джулія Гіллард заявила, що, хоча герцог був "людиною обов'язку, в нього було почуття гумору".

США

Колишній президент Джордж Буш-молодший заявив, що принц Філіп прожив "довге і чудове життя" і "присвятив себе гідним справам та іншим людям".

Швеція

Король Карл Густав заявив, що герцог був "великим другом нашої родини протягом багатьох років, це відносини, які ми дуже цінуємо".

Представниця шведської королівської сім'ї Маргарета Торгрен повідомила BBC, що король і герцог одного разу разом здійснили плавання до Англії: "Це було початком великої дружби між ними".

Бельгія

Король Бельгії Філіп направив приватне повідомлення королеві та сказав, що сподівається поговорити з Її Величністю, коли це буде можливо.

Мальта

"Дійсно засмучений втратою принца Філіпа, який зробив Мальту своїм домом і часто повертався сюди. Наші люди завжди будуть шанувати його пам'ять", - написав прем'єр-міністр Мальти Роберт Абела.

Литва

"У цю годину величезних втрат мої думки та молитви з вами та жителями Великої Британії", - написав президент Литви Гітанас Науседа королеві Єлизаветі II.

Нова Зеландія

Прем'єрка Джасінда Ардерн заявила: "Від імені народу та уряду Нової Зеландії я хотіла б висловити щирі співчуття Її Величності та всій Королівській родині".

Індія

Прем'єр-міністр Нарендра Моді заявив, що його думки "з британським народом та королівською родиною". За його словами, герцог мав "визначну кар'єру на військовій службі" і був ініціатором багатьох проєктів, корисних для широкої громадськості.