США надсилають військові кораблі у Чорне море

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Військовий корабель США проходить Босфор (архівне фото)

США надсилають два військових кораблі до Чорного моря. Вони перебуватимуть там до 4 травня, повідомляє Reuters.

"15 днів тому дипломатичними каналами нам надіслали повідомлення про те, що два військові кораблі США пройдуть в Чорне море відповідно до Конвенції Монтре. Кораблі залишаться в Чорному морі до 4 травня", - оголосили в міністерстві закордонних справ Туреччини.

Російське інформагентство "ТАСС" повідомило, що Туреччина вже проінформувала Росію про проходження американських військових кораблів через протоки Дарданелли та Босфор у Чорне море.

Відповідно до Конвенції Монтре, Туреччина направила усім її учасникам повідомлення про прохід військових кораблів не чорноморських держав до Чорного моря.

Конвенція Монтре, підписана 1936 року, визначає, що Туреччина має суверенітет над протоками Босфор та Дарданелли і контролює прохід військових кораблів не чорноморських держав до Чорного моря. Такі кораблі можуть перебувати у Чорному морі щонайбільше 21 день.

Рух біля кордону

Ця новина пролунала на тлі повідомлень про масштабні переміщення російських військ за кількасот кілометрів від кордону з Україною.

Російські розслідувачі з Conflict Intelligence Team (CIT) виявили неподалік українського кордону у Воронезькій області Росії новий польовий табір російської армії.

Вони також стверджують, що нинішні переміщення російських військових біля України - найбільші з часів боїв за Дебальцеве взимку 2015 року.

Багато оглядачів вважають, що такі дії Кремля є інформаційно-психологічною операцією тиску на українську владу та нову адміністрацію США.

8 квітня заступник голови адміністрації президента Росії та представник Кремля в Тристоронній контактній групі у Мінську Дмитро Козак заявив, що поновлення українським урядом бойових дій на Донбасі стане кінцем України.

"Я вважаю, що є вже такі оцінки, і підтримую ті оцінки, які є і всередині України, що початок бойових дій - це початок кінця України. Це самостріл, постріл собі не в ногу, а в скроню", - заявив агентству "ТАСС" Козак, якого називають "куратором Донбасу від Кремля".

Він пригрозив, що Росія буде захищати російських громадян, які живуть на Донбасі.

США неодноразово висловлювали занепокоєння ескалацією на Донбасі та діями Росії, зокрема, переміщеннями російських військ.

"Зараз Росія має більше військ на кордоні з Україною, ніж будь-коли з 2014 року. Тільки цього тижня було вбито п'ять українських солдатів. Ці сигнали глибоко непокоять", - заявила на одному з останніх брифінгів прессекретар Білого дому Джен Псакі.

Президент України Володимир Зеленський у четвер та п'ятницю перебував на Сході України, де заявив, що українська влада та військові роблять "все, щоб захищати Українську державу та забезпечити режим припинення вогню".

"Але ми розуміємо, що коли б'ють по наших бійцях і є загиблі, - всі розуміють, що армія відповідає", - наголосив Зеленський.