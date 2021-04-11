Космонавт Гагарін і астронавт Шепард. Як СРСР та США змагалися в космосі
Політ Юрія Гагаріна на кораблі "Восток" 12 квітня 1961 року увійшов в історію, як перший політ людини у космос.
Радянський Союз зміг на декілька тижнів випередити США, які сподівалися, що першим в космосі буде Алан Шепард на космічному кораблі "Freedom".
Керівники компартії СРСР намагалися використати політ Гагаріна для демонстрації переваг комуністичної системи над капіталістичною.
Та попри шалену популярність Гагаріна у світі ідеологічне протистояння тривало.
У цьому матеріалі про ризиковані космічні перегони двох держав використані матеріали зібрання відео British Pathé.
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