Космонавт Гагарін і астронавт Шепард. Як СРСР та США змагалися в космосі

1 година тому

Політ Юрія Гагаріна на кораблі "Восток" 12 квітня 1961 року увійшов в історію, як перший політ людини у космос.

Радянський Союз зміг на декілька тижнів випередити США, які сподівалися, що першим в космосі буде Алан Шепард на космічному кораблі "Freedom".

Керівники компартії СРСР намагалися використати політ Гагаріна для демонстрації переваг комуністичної системи над капіталістичною.

Та попри шалену популярність Гагаріна у світі ідеологічне протистояння тривало.

У цьому матеріалі про ризиковані космічні перегони двох держав використані матеріали зібрання відео British Pathé.