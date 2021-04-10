Віцепрем'єр Резніков про Донбас, війну з Росією і воду для Криму

10 хвилин(и) тому

Україна може почати постачання питної води до анексованого Росією Криму у разі, якщо міжнародні місії зафіксують можливість гуманітарної загрози українським громадянам, які проживають на півострові.

Про це в інтерв'ю BBC News Україна заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Він також розказав, наскільки реальна загроза широкомасштабного конфлікту з Росією і чи планує Україна видворяти з Криму росіян після того, як поверне собі півострів.