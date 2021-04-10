У США помер репер і актор DMX. Йому було 50 років

2 годин(и) тому

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Американський репер і актор Ерл Сіммонс, відомий як DMX, помер у віці 50 років.

За тиждень до смерті його госпіталізували з серцевим нападом та під'єднали до апарату життєзабезпечення.

Смерть репера підтвердили родичі, що були поруч з ним.

"Ерл був воїном, який боровся до кінця. Він любив свою родину всім серцем, і ми цінуємо час, який провели разом. Музика Ерла надихала численних шанувальників по всьому світу, і його культова спадщина житиме завжди", - йдеться в повідомленні родини.

DMX, також відомий як Dark Man X, був провідним виконавцем хіп-хопу, він співпрацював з такими музикантами як JAY-Z, Ja Rule і LL Cool J.

Серед його пісень, що очолювали чарти, були Party Up (Up in Here) і X Gon 'Give It To Ya.

На рахунку DMX також ролі в таких фільмах, як "Від колиски до могили", "Ромео повинен померти" та "Наскрізні поранення".

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Ерл Сіммонс народився у місті Маунт-Вернон, штат Нью-Йорк, в 1970 році. Він багато років відкрито боровся зі зловживанням психоактивними речовинами.

Репер також відбув тюремний термін за жорстоке поводження з тваринами, безрозсудне водіння, зберігання наркотиків і зброї.

За словами його сім'ї, DMX помер в п'ятницю в лікарні Вайт-Плейнс, штат Нью-Йорк.

"Він любив свою сім'ю всім серцем, і ми цінуємо час, який проводили разом, - йдеться в їхній заяві. - Ми цінуємо всю любов і підтримку в цей неймовірно важкий час".

"Будь ласка, поважайте наше приватне життя, оскільки ми сумуємо через втрату нашого брата, батька, дядька і людини, якого світ знав як DMX".

Його менеджер Стів Ріфкинд також висловив співчуття, написавши в Instagram: "Команда завершить те, що ми почали, і твоя спадщину ніколи не зникне".

Багато зірок висловили своє захоплення музикою і співчуття родині репера.

"Його дар так багато значив для багатьох", - написала у Twitter акторка Голлі Беррі.

Свої співчуття також висловили репери Ice Cube, Soulja Boy і Chance the Rapper.

"Спочивай з миром DMX. Я молюся про спокій твоїх дітей і близьких", - написала у Twitter оскароносна акторка Віола Девіс.

Інші музиканти, зокрема Burna Boy, Chance the Rapper і Charlie Puth, та зірки баскетболу Леброн Джеймс і Шакіл О'Ніл також віддали данину шани і поваги DMX.

Конгресмен Джамаал Боуман, який представляє рідне місто репера у Вашингтоні, написав у Twitter, що "надсилає любов, силу і зцілення родині DMX".