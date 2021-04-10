Як у 90-ті. У Північній Кореї може початися голод

1 година тому

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав громадян готуватися до важких часів. На партійній конференції він порівняв нинішню ситуацію в країні з руйнівним голодом 1990-х років, внаслідок якого, за різними оцінками, загинули до 3 мільйонів людей.

Причина важкого становища - майже повна зупинка торгівлі з Китаєм через закриті на час пандемії коронавірусу кордони та міжнародні санкції через ядерну програму Пхеньяна.

Лідер Північної Кореї закликав посадовців бути готовими до "важкого походу". Цей вираз влада країни вперше використала в середині 90-х, коли Північна Корея залишилась без підтримки Радянського Союзу, який на той момент розпався. В країні почався голод, а боротьбу з ним назвали "важким походом".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Для пересічних корейців основною їжею лишається кукурудза, ціни на яку постійну ростуть

"Немає нічого незвичайного у тому, що Кім Чен Ин говорить про труднощі й негаразди, з якими стикається північнокорейський народ. Але слова про новий "важкий похід" свідчать про те, що ситуація дійсно серйозна", - пояснив ВВС аналітик з Північної Кореї у NK News Колін Звірко.

Про це ж кажуть і джерела Human Rights Watch (HRW) в Північній Кореї. За їхніми повідомленнями, в країну майже не завозять їжу з Китаю. Ціна на кукурудзу, яка є основною їжею для більшості сільських мешканців Північної Кореї, останнім часом зростала, а кілограм кукурудзи коштував більше місячної зарплати.

У прикордонних районах з Китаєм, де люди, аби вижити, займаються контрабандою, почали вмирати від голоду, оскільки кордони наглухо зачинені. Ба більше - за даними HRW, Північна Корея посилила покарання за контрабанду, назвавши її "антисоціалістичною" та "ворожою" поведінкою.

Спеціальний доповідач ООН з прав людини у Північній Кореї Томас Одже Кінтана минулого місяця попередив про серйозну продовольчу кризу, що веде до недоїдання та голоду.

"Є повідомлення про випадки смерті від голоду, а також про зростання кількості дітей й літніх людей, що жебракують, оскільки сім'ї не можуть їх прогодувати", - пише він у своїй доповіді.

Незрозуміло, чи надходить зараз в країну якась допомога. Північна Корея відхилила всі пропозиції про зовнішню допомогу, і майже всі дипломати та гуманітарні працівники, серед яких - представники Світової продовольчої програми ООН, виїхали з країни.

Крім того, минулого літа Північна Корея постраждала від двох сильних штормів. Вони спричинили повінь та знищили посіви, що призвело до ще більшого дефіциту їжі.

"Кім Чен Ин хоче, щоб попередження про важкі часи надходили від нього. Можливо, щоб, коли ситуація погіршиться, він міг вказати пальцем на своїх посадовців за невиконання його наказів", - каже кореспондентка ВВС в Сеулі Лора Бікер. За її словами, він також сподівається покласти провину за важку економічну ситуацію на пандемію та санкції через створення ядерної зброї.

Північна Корея продовжує розробляти та випробовувати нові ракети. Принаймні, це те, що країна транслює світу через супутникові фото, які показують на державних ЗМІ країни.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Північна Корея перебуває під міжнародними санкціями через ядерні випробування, що дуже ускладнює економічну ситуацію

"Народ Північної Кореї не може розповісти світу про свої страждання без ризику бути ув'язненим або страченим. Але, за словами їхнього лідера, вони вже зіткнулися з гуманітарною кризою", - вважає Лора Бікер.

Ситуація у Північній Кореї ніколи не була простою. Економіку жорстко контролює уряд, а величезні витрати на утримання військових і силових структур лишають в злиднях пересічних корейців.

Пандемія додала ще більше проблем, адже в країні відсутня інфраструктура громадської охорони здоров'я. Хоч у Пхеньяні й запевняють, що повністю зачинені кордони врятували країну від коронавірусу, експерти сумніваються у правдивості цих заяв.

Аналітик Колін Звірко каже, що зараз Північна Корея намагається хоча б трохи пожвавити торгівлю з Китаєм. "Навіть залишаючись параноїком стосовно вірусу, Кім Чен Ину доведеться почати завозити якісь товари до країни", - вважає він.