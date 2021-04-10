Критика Путіна Миколу Глушкова "задушили в його домі у Лондоні"

45 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Микола Глушков отримав політичний притулок у Великій Британії в 2010 році

Російського бізнесмена Миколу Глушкова, який жив в екзилі у Британії, задушили у його власному домі - до такого висновку дійшов Коронерський суд Лондона.

Глушкова, який критикував президента Росії Володимира Путіна, знайшли мертвим у місті Нью-Молден на південному заході Лондона в березні 2018 року.

Коронерський суду Західного Лондона були представлені докази, які свідчать, що смерть Глушкова була представлена як самогубство, і що в ній брала участь якась "третя сторона".

Він був бізнес-партнером і близьким другом російського олігарха Бориса Березовського, який гостро критикував Путіна. Березовського знайшли повішеним у його домі в Англії у 2013 році.

Розслідування смерті Березовського зрештою не дійшло висновку про те, чи покінчив він життя самогубством чи був убитий.

Глушков також був топменеджером російської компанії "Аерофлот". 2010 року він отримав політичний притулок у Британії.

"Помер в результаті навмисного вбивства"

Глушков покинув Росію після того, як його звинуватили у розкраданні коштів компанії на посаді заступника директора "Аерофлоту".

2017 року російський суд його засудив заочно на вісім років позбавлення волі.

У березні 2018 року 68-річний Глушков мав постати в Комерційному суді Лондона, щоб захистити себе, але в той самий день його тіло знайшла в його будинку дочка Наталя.

Це сталося через тиждень після отруєння "Новачком" в Солсбері колишнього офіцера ФСБ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Парамедик Домінік Біл розповів у суді, що сцена смерті Глушкова викликала у нього підозри, і згадав слова друга Наталії, Дениса Трушина: "Не чіпай тут нічого, поки не приїде поліція - хтось його вбив".

За висновком патологоанатома, представленим суду, завдані ушкодження можуть бути викликані тим, що якась людина, яка була позаду, тримала Глушкова за шию.

При цьому у висновку зазначається також відсутність травм, що вказують на тривалу сутичку або утримування третьою стороною, і відсутність травм верхніх кінцівок захисного характеру.

Проте, зачитуючи вердикт, коронер заявив: "Судячи з усієї документації, з усіх зібраних доказів, Микола Глушков помер в результаті навмисного вбивства".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Детективи знову шукають свідків, які були присутні в районі будинку Глушкова в Нью-Молдені 11 або 12 березня 2018 року

Розслідування збіглося у часі з повторним проханням контртерористичного підрозділу лондонської поліції надати додаткову інформацію про смерть Глушкова.

Як повідомили в поліції, жодних арештів поки що не проводили, і мотиви ще не встановлені.