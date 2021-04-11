Врятуйте наше вино! Заморозки спричинили катастрофу на виноградниках Франції

1 година тому

Автор фото, Reuters

Ці фото заворожують, але фермери по всій Франції підраховують збитки після трьох ночей мінусових температур. Для багатьох виноробів урожай 2021 року був знищений.

Температура в деяких районах опустилася до рекордно низьких рівнів, і фермери робили усе можливе, щоб зберегти свій урожай.

Міністр сільського господарства Жульєн Денорманді заявив, що оголосить сільськогосподарську катастрофу.

Автор фото, Pom. Lefas/Domaine Lejeune-Pommard

Сильні морози знищили бруньки на виноградних лозах у легендарних виноградниках Бордо, Бургундії, Лангедоку та долини Рони.

"Це загальнонаціональне явище", - попередив Жером Деспей, голова профспілки фермерів FNSEA, який сказав, що ці морози стали гіршими на його пам'яті.

62-річний винороб Борис Кальмет каже про катастрофу: "У нас винні кооперативи постраждали на цілих 90%, що буває надзвичайно рідко".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кілька ночей поспіль на полях Франції запалювали антиморозні свічки

Місцеві чиновники сільського господарства заявляють, що постраждали 90% виноградників у південній частині Еро, але заморозки вразили не лише виноград: пошкоджені персикові дерева, нектарини та абрикоси.

Серед найбільш постраждалого винограду - лози Пік Сент-Луп у Лангедоку на півдні Франції, де температури опустились до -8° С.

Усі 65 виноробних районів Бордо постраждали від температур до -5 ° С, тож виноградарі запалили мангали та свічки на відстані декількох футів, намагаючись захистити свої врожаї. Ще одна тактика - спалювання соломи.

У районі Сотерн у Бордо деякі виноградники повідомляють про 90% знищенного врожаю.

Автор фото, Reuters

Для того, щоб захистити врожай, запалювали не лише багаття.

Багато виноградників і садів обприскували водою, щоб покрити пагони та бруньки шаром льоду. Льодове покриття захищає бруньки від морозу.

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Через багаття у кількох районах поширився дим, що призвело до скарг на смог у сусідніх містах.

"Зелені" політики в районі Жиронди навколо Бордо виступають проти використання парафінових ламп, що спричинили густий серпанок і призвели до найгіршої якості повітря в країні у четвер.

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Про подібні проблеми із забрудненням повідомили на південному сході, поблизу Ліона та в інших регіонах.

Ті фермери, які не мали спеціального обладнання, палили сіно. Група з контролю якості повітря Atmo Auvergne-Rhône-Alpes заявила, що ця проблема "рідко буває настільки очевидною".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дим над виноградниками

Уряд готує пакет порятунку для постраждалих фермерів, який включатиме податкові пільги та іншу фінансову допомогу.

"Ця ситуація нечувана", - сказав міністр сільського господарства.

Жан-Марі Барілер, керівник європейської винної групи CEEV, заявив, що вже зрозуміло, що урожай 2021 року буде поганим.