8 тисяч гривень: хто може отримати карантинну допомогу

42 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Підприємці та наймані працівники із "червоних" зон карантину з наступного тижня можуть подавати заявку, щоб отримати державну допомогу у 8 000 грн.

Уряд визначив перелік сфер діяльності, працівники яких можуть претендувати на державну допомогу. Він є досить довгим, і стосується підприємств чи компаній, які були змушені припинити роботу через карантин. Це роздрібна торгівля, громадське харчування, заклади культури і спорту.

Зокрема, йдеться про найманих працівників та ФОП у таких галузях:

роздрібна торгівля запчастинами, комп'ютерами та оргтехнікою, електронікою та побутовою технікою, одягом та взуттям, будівельними матеріалами, книжками, іграшками, спортивним інвентарем, рослинами, ювелірними виробами у спеціалізованих магазинах. Сюди ж належить і роздрібна торгівля на ринках та з лотків.

діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, постачання готових страв для подій,

діяльність театрів, кінотеатрів, організація конгресів і торговельних виставок, концертів, робота бібліотек та архівів, тематичних парків та атракціонів, організація відпочинку та розваг,

робота спортивних закладів, фітнес-центрів.

Щоб отримати державну допомогу, як і у грудні минулого року, підприємці та наймані працівники мають зареєструватися і подати заявку на порталі чи через додаток "Дія".

"Червона" карантинна зона нині діє у Києві та 12 областях.

Автор фото, UNIAN

За законом, претендувати на державну допомогу можуть лише застраховані особи, тобто ті, хто платить Єдиний соціальний внесок.

Закон Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів набув чинності 9 квітня.

Крім державої допомоги, ФОПи та наймані працівники можуть отримувати й виплати з місцевих бюджетів, якщо орган місцевого самоврядування ухвалить відповідне рішення.

Раніше повідомляли, що бюджетну допомогу через січневий локдаун отримали майже пів мільйона підприємців та найманих працівників на загальну суму у понад 3,6 млрд грн.

Разом із тим, втрати від зимового карантину Національний банк оцінив у 0,2% ВВП.

Але, як розповів голова НБУ Кирило Шевченко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", вплив обмежувальних заходів на різні галузі дуже різниться:

"Карантинні заходи діють на економіку неоднорідно - майже не впливають на такі галузі економіки як промисловість, сільське господарство, та суттєво впливають на сектор послуг, транспорт", - заявив він, додавши, що українська економіка "вже значною мірою адаптувалася до карантинних заходів навіть в секторі послуг".