Перша смерть після візиту президента - на Донбасі загинув ще один боєць

1 година тому

Автор фото, UNIAN

У суботу ввечері під час обстрілу поблизу Золотого один український вояк загинув, а інший зазнав поранень.

Як повідомляє штаб ООС, загалом за суботу українські ЗСУ на Донбасі зазнали 9 обстрілів. Стріляли із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Над українськими позиціями зафіксували також і один безпілотник.

У неділю стало відомо ім'я загиблого бійця. Як йдеться у дописі на сторінці 92-ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка у Facebook, загиблий - старший солдат Андрій Теперик. Йому було 24 роки.

Лише за день до цього українські війська на Донбасі відвідав президент Зеленський.

Автор фото, President.gov.ua

До його приїзду лише від початку квітня на передовій загинули 7 українських вояків.

Президент подовжив візит з четверга до п'ятниці, і відвідував ті передові позиції, де були втрати і де фіксується найбільше порушень перемир'я, про яке домовилися у липні минулого року.

Загалом з початку перемир'я у липні 2020 року, за даними BBC News Україна, загинуло щонайменше 34 українських бійці.

Проте особливо напруженою ситуація стала останніми тижнями, коли кількість обстрілів зросла, а також з'явилася інформація про масове переміщення російських військ до кордонів з Україною.

Тим часом речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що "Росія здійснює заходи із забезпечення своєї безпеки". Він також вкотре повторив тезу про "громадянську війну" в Україні.

"Поруч із нами країна, де ось-ось може відновитися громадянська війна. Поруч з нами країна, в якій, ми не виключаємо, керівництво знову вирішить можливим розв'язувати внутрішню проблему силовими методами, - заявив речник Путіна телеканалу "Россия 1". - Чи небезпечно це для нас? Звісно, небезпечно. Чи повинні ми вдаватися до заходів із забезпечення своєї безпеки? Повинні. От це ми і робимо".