Перша смерть після візиту президента - на Донбасі загинув ще один боєць
У суботу ввечері під час обстрілу поблизу Золотого один український вояк загинув, а інший зазнав поранень.
Як повідомляє штаб ООС, загалом за суботу українські ЗСУ на Донбасі зазнали 9 обстрілів. Стріляли із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Над українськими позиціями зафіксували також і один безпілотник.
У неділю стало відомо ім'я загиблого бійця. Як йдеться у дописі на сторінці 92-ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка у Facebook, загиблий - старший солдат Андрій Теперик. Йому було 24 роки.
Лише за день до цього українські війська на Донбасі відвідав президент Зеленський.
До його приїзду лише від початку квітня на передовій загинули 7 українських вояків.
Президент подовжив візит з четверга до п'ятниці, і відвідував ті передові позиції, де були втрати і де фіксується найбільше порушень перемир'я, про яке домовилися у липні минулого року.
Загалом з початку перемир'я у липні 2020 року, за даними BBC News Україна, загинуло щонайменше 34 українських бійці.
Проте особливо напруженою ситуація стала останніми тижнями, коли кількість обстрілів зросла, а також з'явилася інформація про масове переміщення російських військ до кордонів з Україною.
Тим часом речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що "Росія здійснює заходи із забезпечення своєї безпеки". Він також вкотре повторив тезу про "громадянську війну" в Україні.
"Поруч із нами країна, де ось-ось може відновитися громадянська війна. Поруч з нами країна, в якій, ми не виключаємо, керівництво знову вирішить можливим розв'язувати внутрішню проблему силовими методами, - заявив речник Путіна телеканалу "Россия 1". - Чи небезпечно це для нас? Звісно, небезпечно. Чи повинні ми вдаватися до заходів із забезпечення своєї безпеки? Повинні. От це ми і робимо".