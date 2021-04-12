У Франції знайшли найдавнішу 3D-мапу в Європі. Їй понад 4 тис. років

1 година тому

Автор фото, DENIS GLIKSMAN Підпис до фото, На камені зображені огорожі та дороги, вважають вчені

В архівах музею в Бретані знайшли кам'яну плиту, яку вчені вважають найдавнішою об'ємною мапою в Європі.

Гравійовану плиту з Сен-Белека департаменту Фіністер на північному заході Франції виявили в 1900 році. А тепер "відкрили заново" в архівах музею.

Тепер археологи вважають, що плита з Бретані - це найстаріша карта в Європі, до того ж об'ємна.

Люди Бронзової доби закопали плиту, чий вік становить понад 4 тис. років, майже одразу після виготовлення, тому вона уникла вивітрювання.

Завдяки сучасному 3D-скануванню її вдалося вивчити досконально.

Проаналізувавши знаки та гравюри на камені, дослідники запідозрили, що це може бути карта.

"Наявність повторюваних мотивів, об'єднаних лініями" на її поверхні свідчить про те, що вона зображала область Фіністер, йдеться у дослідженні у "Віснику Французького доісторичного товариства".

Дослідники кажуть, що звивини являють собою тривимірне зображення долини річки Одет, тоді як кілька ліній, як виглядає, зображують річкову мережу району.

Геолокація виявила, що територія, представлена на плитці, з точністю 80% зображує район довкола відрізка річки довжиною 18 миль.

"Це, мабуть, найстаріша карта території, яка була ідентифікована", - сказав ВВС доктор Клемент Ніколас з Університету Борнмута, один із авторів дослідження.

"У всьому світі є кілька таких карт, вирізаних у камені. Як правило, це лише інтерпретації. Але це вперше, коли на карті зображена область у певному масштабі", - додав він.

Доктор Ніколас сказав, що карта, можливо, використовувалася для позначення певної області.

"Це був, мабуть, спосіб підтвердити право власності на територію тогочасного принца або короля", - сказав він.

"Ми схильні недооцінювати географічні знання людей минулого. Ця плита важлива, оскільки вона демонструє ці картографічні знання".

Доісторичний камінь виявили в кургані 1900-1640 рр. до н.е., проте сама плита з картою може бути на кілька століть старшою за поховання.