Іран заявив про теракт на ядерному об'єкті

11 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Супутникові знімки ядерного комплексу Натанц

На ядерному об'єкті Натанц в Ірані стався "терористичний акт", який спричинив відключення електроенергії у всьому комплексі.

Про це повідомив керівник ядерної галузі Ірану Алі Акбар Салехі. При цьому він заявив, що це був "саботаж", але не назвав винних у ньому.

Ядерний об'єкт постраждав на наступний день після того, як там представили нове обладнання для збагачення урану.

Однак ізраїльські ЗМІ, посилаючись на джерела у розвідці, заявили, що це - результат ізраїльської кібератаки.

Офіційно Ізраїль не коментував цей інцидент, але останніми днями з його боку лунали попередження щодо ядерної програми Ірану.

У суботу президент Ірану Хасан Рухані відкрив нові центрифуги у комплексі Натанз на церемонії, що транслювалася в прямому ефірі. Центрифуги - це пристрої, необхідні для виробництва збагаченого урану. Його можуть використовувати для виробництва реакторного палива і для ядерної зброї.

Це було ще одним з порушень зобов'язань Ірану за угодою, яка дозволяє країні виробляти та зберігати лише обмежену кількість збагаченого урану. Цей уран має використовуватися лише у виробництві палива для комерційних електростанцій.

Що заявили в Ірані?

У неділю прессекретар Організації атомної енергії Ірану Бероуз Камальванді заявив, що вранці цього дня стався "інцидент", який вплинув на енергомережу ядерного об'єкта.

Пан Камальванді не повідомив додаткових деталей, але заявив іранському інформаційному агентству Fars, що жертв і витоку радіації не було.

Пізніше державне телебачення зачитало заяву голови Організації атомної енергії Ірану Алі Акбара Салехі, в якій він описав цей інцидент як "саботаж" та "ядерний тероризм".

"Іран залишає за собою право вжити заходів проти винних", - заявив він.

Іранська ядерна криза: ключові речі

Світові держави не довіряють Ірану: Деякі країни вважають, що Іран хоче розвивати ядерну енергетику, оскільки має намір побудувати ядерну бомбу. Іран це заперечує.

Деякі країни вважають, що Іран хоче розвивати ядерну енергетику, оскільки має намір побудувати ядерну бомбу. Іран це заперечує. Тож у 2015 році уклали угоду . Іран та шість інших країн досягли домовленості - Іран зупиняє певну ядерну роботу в обмін на припинення жорстких санкцій.

. Іран та шість інших країн досягли домовленості - Іран зупиняє певну ядерну роботу в обмін на припинення жорстких санкцій. У чому проблема зараз? Іран відновив заборонені ядерні роботи після того, як колишній президент США Дональд Трамп вийшов з угоди і знову ввів санкції проти Ірану. Хоча новий лідер Джо Байден хоче знову приєднатися до угоди. Обидві сторони заявляють, що інша повинна зробити перший крок.