Переможці премії BAFTA: тріумф "Землі кочівників"

38 хвилин(и) тому

Автор фото, BAFTA Підпис до фото, Ведучі церемонії Едіт Боуман і Дермот О'Лірі в Альберт-холі без глядачів

У Лондоні вручили нагороди Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA). Церемонія відбулась у Королівському Альберт-холі, але всі номінанти були у себе вдома. Через карантин переможці виступали по відеозв'язку.

Організатори конкурсу вшанували пам'ять герцога Единбурзького принца Філіпа, який був першим президентом BAFTA.

Ведучими були Едіт Боуман і Дермот О'Лірі. Боуман сказала, що Філіп "займає дуже особливе місце в історії BAFTA". Герцог Единбурзький був головою Британської академії кіно і телевізійних мистецтв з 1959 по 1966 рік.

Автор фото, BAFTA/MARC HOBERMAN

Головним тріумфатором вечора став фільм "Земля кочівників" - це стрічка про американців, які втратили свої домівки під час фінансової кризи 2008 року і були змушені подорожувати по США.

Фільм отримав нагороду як найкраща стрічка, а його авторка - китаянка Хлоя Чжао - отримала премію як "Найкращий режисер". Вона стала другою жінкою в 53-річній історії BAFTA, якій дістався приз в цій категорії. При цьому виконавиця головної ролі Френсіс Макдорманд стала володаркою нагороди як найкраща актриса.

Автор фото, SEARCHLIGHT PICTURES Підпис до фото, "Земля кочівників": виконавиця головної ролі Френсіс Макдорманд (зліва) і Хлоя Чжао

"Земля кочівників" вважається головним фаворитом наступної церемонії вручення "Оскар". Фільм вже отримав "Золотого лева" у Венеції і був названий найкращим на "Золотих глобусах".

Найкращим актором визнали 83-річного британського кіноветерана Ентоні Хопкінса за роль у фільмі "Батько". Останній раз він отримав приз BAFTA 24 роки тому.

Автор фото, BAFTA Підпис до фото, Найкраща актриса другого плану - Юн Е-джон

Хопкінс зіграв літню людину, яка втрачає зв'язок з реальністю. У церемонії актор не брав участі і пізніше розповів, що дізнався про свою перемогу тільки після того, як почув радісні крики з сусідньої кімнати, коли малював у себе вдома.

"Я подумав - чорт забирай, що ж відбувається? Я думав, вони футбол дивляться. А потім до мене прийшли і сказали, що я переміг", - сказав Хопкінс.

Автор фото, LIONSGATE Підпис до фото, Кадр з фільму "Батько"

Реальна церемонія, віртуальні учасники

У церемонії в Альберт-холі брали участь деякі кінозірки, в тому числі Х'ю Грант і Прянка Чопра Джонас.

По відеозв'язку з Лос-Анджелеса підключалися деякі голлівудські знаменитості, серед яких була Рене Зеллвегер і Анна Кендрік.

Планувалося, що під час церемонії також прозвучить вітання принца Вільяма, однак через смерть герцога Единбурзького його скасували.

Цього року церемонія вручення премій BAFTA відбулася на два місяці пізніше, ніж зазвичай - через пандемію Covid-19. Це означає, що вона пройшла всього за два тижні до вручення призів Американської кіноакадемії.

На відміну від BAFTA, організатори "Оскара" планують, що номінанти будуть особисто брати участь в церемонії. Тому британські претенденти на нагороди вперше в історії вийдуть на зв'язок з Лос-Анджелесом з одного із залів в Лондоні.

Переможці BAFTA 2021 року

Найкращий фільм - "Земля кочівників" (Nomadland);

Найкращий британський фільм - "Дівчина, що подає надії" (Promising Young Woman);

Найкраща актриса - Френсіс Макдорманд - "Земля кочівників";

Найкращий актор - сер Ентоні Хопкінс - "Батько" (The Father);

Найкраща актриса другого плану - Юн Е-джон - "Мінар" (Minari);

Найкращий актор другого плану - Деніел Калуя - "Юда і чорний месія" (Judas and the Black Messiah);

Найкращий режисер - Хлоя Чжао - "Земля кочівників"