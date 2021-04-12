Черги зі швидких і виснажені лікарі: коронавірус б'є по Україні

37 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

В Україні за останній тиждень були пікові навантаження на службу швидкої медичної допомоги, за день було по 19 тисяч виїздів.

Про це на брифінгу у понеділок розповіла заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

За її словами, рівень госпіталізації в Україні - дуже високий.

Протягом останнього тижня бригади екстреної медичної допомоги щодоби здійснювали по 17-19 тис. виїздів.

Найчастіше швидку викликали у Запорізькій, Одеській та Харківській області.

Черги зі швидких

Останні кілька тижнів Україна б'є рекорди за кількістю госпіталізацій і смертей через коронавірус. Лікарні у більшості регіонів переповнені.

"Аншлаг: зранку швидкі, в черзі по 7-8 машин. Там же в них і хворі на холоді", - так кілька днів тому описувала у Facebook ситуацію в 9-й лікарні Києва лікар-інфекціоніст Людмила Коваленко.

За її словами, бували дні, коли вільними залишалися лише два місця на всю лікарню.

Автор фото, Facebook лікарки Людмила Коваленко Підпис до фото, Швидких зараз викликають дуже багато

"Не дай Боже, щоб знадобилася хірургічна, гінекологічна, неврологічна допомога - все під ковідом! Бережіть себе і оточуючих. Бо інфекції - вони такі, їм все одно, що ви собі там думаєте", - писала у розпачі лікарка і закликала людей ставитись до пандемії серйозно.

У Києві готуються приймати хворих на коронавірус навіть у пологових будинках, дитячих лікарнях та протитуберкульозному диспансері.

Автор фото, facebook.com/evgeny.istrebin Підпис до фото, Графік госпіталізацій в Україні, створений блогером Євгеном Істрєбіном на основі даних МОЗ

Майже сто тисяч у лікарнях

Тим часом Національна служба здоров'я оприлюднила дані, наскільки через коронавірус були перевантажені українські лікарні і медики у березні.

Минулого місяця до лікарень потрапила найбільша кількість пацієнтів за весь час початку пандемії - понад 97 тисяч людей.

Це на половину більше, ніж у листопаді 2020 року.

У Києві кількість госпіталізацій зросла на 239% у порівнянні з лютим - до понад 10 тисяч людей.

Схожі цифри у лікарнях у Дніпропетровській, Хмельницькій та Одеській областях.

Дуже багато хворих потребували кисню - загалом 76 тисяч.

За минулий місяць удвічі зросла кількість людей, підключених до апаратів штучної вентиляції легенів - аж 8 тисяч.

Також у березні удвічі збільшилось навантаження на лікарів за кількістю пацієнтів з Covid - з 15 до 31 на команду.

Автор фото, Андрій Садовий Підпис до фото, Черга у Львові

Локдауну не буде?

За прогнозами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, ситуація з коронавірусом в Україні буде погіршуватися до 15 квітня, а потім стабілізується.

За його словами, вже є певні покращення в Івано-Франківській області. Нещодавно ця область вийшла з "червоної зони" разом з Закарпатською. Водночас "червоними" стали Запорізька та Харківська області.

Наразі 11 регіонів України є "червоними", три - "жовтими", а решта - "помаранчевими".

В уряді поки не розглядають варіант запровадження загального національного локдауну, хоча до цього і закликає київська влада.

Мери Києва Віталій Кличко на брифінгу у понеділок 12 квітня заявив, що потрібно ввести локдаун у всій Україні, бо "відбувається постійна міграція людей, а значить постійна міграція вірусу".

"Так загальний локдаун - непопулярне рішення, але ціна може бути надто високою. Треба виграти час. Поки не почнеться масова вакцинація українців", - заявив Кличко.

У Києві жорсткий локдаун з закриттям транспорту діє з 5 квітня.