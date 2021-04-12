Черги зі швидких і виснажені лікарі: коронавірус б'є по Україні
В Україні за останній тиждень були пікові навантаження на службу швидкої медичної допомоги, за день було по 19 тисяч виїздів.
Про це на брифінгу у понеділок розповіла заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.
За її словами, рівень госпіталізації в Україні - дуже високий.
Протягом останнього тижня бригади екстреної медичної допомоги щодоби здійснювали по 17-19 тис. виїздів.
Найчастіше швидку викликали у Запорізькій, Одеській та Харківській області.
Черги зі швидких
Останні кілька тижнів Україна б'є рекорди за кількістю госпіталізацій і смертей через коронавірус. Лікарні у більшості регіонів переповнені.
"Аншлаг: зранку швидкі, в черзі по 7-8 машин. Там же в них і хворі на холоді", - так кілька днів тому описувала у Facebook ситуацію в 9-й лікарні Києва лікар-інфекціоніст Людмила Коваленко.
За її словами, бували дні, коли вільними залишалися лише два місця на всю лікарню.
"Не дай Боже, щоб знадобилася хірургічна, гінекологічна, неврологічна допомога - все під ковідом! Бережіть себе і оточуючих. Бо інфекції - вони такі, їм все одно, що ви собі там думаєте", - писала у розпачі лікарка і закликала людей ставитись до пандемії серйозно.
У Києві готуються приймати хворих на коронавірус навіть у пологових будинках, дитячих лікарнях та протитуберкульозному диспансері.
Майже сто тисяч у лікарнях
Тим часом Національна служба здоров'я оприлюднила дані, наскільки через коронавірус були перевантажені українські лікарні і медики у березні.
Минулого місяця до лікарень потрапила найбільша кількість пацієнтів за весь час початку пандемії - понад 97 тисяч людей.
Це на половину більше, ніж у листопаді 2020 року.
У Києві кількість госпіталізацій зросла на 239% у порівнянні з лютим - до понад 10 тисяч людей.
Схожі цифри у лікарнях у Дніпропетровській, Хмельницькій та Одеській областях.
Дуже багато хворих потребували кисню - загалом 76 тисяч.
За минулий місяць удвічі зросла кількість людей, підключених до апаратів штучної вентиляції легенів - аж 8 тисяч.
Також у березні удвічі збільшилось навантаження на лікарів за кількістю пацієнтів з Covid - з 15 до 31 на команду.
Локдауну не буде?
За прогнозами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, ситуація з коронавірусом в Україні буде погіршуватися до 15 квітня, а потім стабілізується.
За його словами, вже є певні покращення в Івано-Франківській області. Нещодавно ця область вийшла з "червоної зони" разом з Закарпатською. Водночас "червоними" стали Запорізька та Харківська області.
Наразі 11 регіонів України є "червоними", три - "жовтими", а решта - "помаранчевими".
В уряді поки не розглядають варіант запровадження загального національного локдауну, хоча до цього і закликає київська влада.
Мери Києва Віталій Кличко на брифінгу у понеділок 12 квітня заявив, що потрібно ввести локдаун у всій Україні, бо "відбувається постійна міграція людей, а значить постійна міграція вірусу".
"Так загальний локдаун - непопулярне рішення, але ціна може бути надто високою. Треба виграти час. Поки не почнеться масова вакцинація українців", - заявив Кличко.
У Києві жорсткий локдаун з закриттям транспорту діє з 5 квітня.
Чи буде загальний локдаун і комендантська година. Що відомо
За прогнозами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, ситуація з коронавірусом в Україні буде погіршуватися до 15 квітня, а потім стабілізується.