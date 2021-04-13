Зеленський вирішив ліквідувати скандальний Окружний адмінсуд Києва

1 година тому

Президент Володимир Зеленський ініціював ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва, голова якого Павло Вовк фігурує у кількох кримінальних провадженнях.

Відповідний законопроєкт президент вніс до Верховної Ради як невідкладний, повідомляє його пресслужба.

Відповідно до закону, суд утворюється, реорганізовується та ліквідовується законом, проєкт якого вносить до Верховної Ради президент.

Зеленський зазначив, що цей суд "так і не зміг повернути довіру до себе, але впорався з поверненням скандалів і дивних рішень, далеких від розуміння справедливості".

"Досить сейфів, набитих мільйонами готівки, у пов'язаних із керівництвом суду осіб або очікування чергових записів скандальних розмов з кабінетів суддів, які думають, що переважують усе в нашій країні", - йдеться в заяві президента.

"Сприймайте це як сигнал до будь-якого суду, який зрадив повазі до закону", - додав президент.

ОАСК та пов'язані з ним скандали

Окружний адмінсуд Києва давно має скандальну репутацію через низку резонансних рішень.

Зокрема, за останні кілька років цей суд:

Скасував новий український правопис

Зобов'язав Міносвіти переписати розділи підручників з історії України про Євромайдан

Скасував перейменування Московського проспекту в проспект Бандери

Визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку

Заборонив Києву відзначати пам'ятні дати восьми українських діячів. Зокрема, письменників Уласа Самчука та Юрія Липи.

У центрі чергового скандалу ОАСК опинився влітку минулого року, коли Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оприлюднило плівки з голосами, схожими на голоси голови ОАСК Павла Вовка та його колег.

У НАБУ заявили, що ці судді втілювали план щодо взяття під контроль головних органів формування судової влади - Вищої ради правосуддя (ВРП) та Вищої кваліфкомісії суддів (ВККС).

Щодо групи суддів ОАСК на чолі з Вовком відкрили справу за підозрою у спробі захопити держвладу.

Сам Павло Вовк назвав всі звинувачення "абсурдними", а матеріали справи "сфальсифікованими".

Водночас суддя відмовився співпрацювати зі слідством та буквально втікав від детективів, які намагалися вручити йому повідомлення про підозру.

6 квітня цього року НАБУ затримало рідного брата Вовка, адвоката за підозрою в отриманні хабаря на суму у 100 тис. доларів. Зараз він перебуває під вартою.

Частина коштів, за версією НАБУ, призначалася саме як хабар Вовку.

Суддя ці звинувачення відкинув. Він заявив, що НАБУ - "цирковий орган", а їхні дії назвав спробою помститись йому через брата.

Обмеження повноважень ОАСК було однією з вимог МВФ. Зокрема 13 лютого фонд вкотре відмовився надавати Україні черговий транш.

Серед умов МВФ, за яких мали виділити гроші, були боротьба з корупцією, а також судова реформа.

Зокрема, МВФ вимагав від України зробити Верховний суд першою інстанцією і забрати у ОАСК повноваження на розгляд знакових справ про оскарження дій центральної влади.

Зробити це Україна мала до серпня 2020 року, але не зробила.

Для оформлення використовувалися фото GETTY IMAGES та УНІАН.