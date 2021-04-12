У США спалахнули безлади через смерть афроамериканця

8 хвилин(и) тому

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У найбільшому місті штату Міннесота сталися сутички між поліцейськими та протестувальниками через вбивство темношкірого чоловіка.

Поліція застосувала сльозогінний газ, влада запровадила в місті комендантську годину.

Ситуацію порівнюють з протестами, які минулого року спалахнули по всій території США після смерті від рук поліцейських 46-річного Джорджа Флойда.

Сутички розпочалися ввечері у неділю - після того, як кілька сотень демонстрантів оточили поліцейський відділок у передмісті Міннеаполіса, місті Бурклін-Сентер, вимагаючи покарати поліцейських, що застрелили 20-річного Данте Райта.

Запровадили комендантську годину, телеканал CBS повідомляє, що всі школи міста в понеділок не працюватимуть.

Губернатор штату Тім Волц заявив, що слідкує за ситуацією і висловив підтримку родині Райта.

Що відбувається зараз?

Ввечері у неділю поліцейські обороняли від демонстрантів периметр центрального відділку в Бруклін-Сентер, який розташований всього за кілька кілометрів від центру Міннеаполіса.

Поліція застосовувала сльозогінний газ і світлошумові гранти. Протестувальники закидали дві поліцейські автівки камінням, повідомляє Reuters.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, приблизно в той же час в місті пограбували торговельний центр, а в двері поліцейського відділку в сусідньому місті Бруклін-Парк вистрелили з вогнепальної зброї.

Агентство Reuters пише, що близько 20 магазинів в околицях міста розгромлені.

Після запровадження комендантської години до шостої ранку за місцевим часом мер міста Бруклін-Сентер Майк Елліот закликав протестувальників розійтися.

Автор фото, Reuters

У Бруклін-Сентер влада перекинула більшу частину службовців національної гвардії з Міннесоти, розміщених в місті на випадок безладів через суд над Дереком Шовіном - його звинувачують у вбивстві Джорджа Флойда у травні минулого року.

Що сталося з Данте Райтом?

Поліція заявила, що правоохоронці зупинили автомобіль Данте Райта за порушення правил дорожнього руху в неділю. Перевіривши особу водія, вони виявили, що він в розшуку.

Після того, як Райта спробували затримати, він застрибнув у свою автівку і намагався втекти.

Один із поліцейських вистрілив у Райта, після чого його авто проїхало ще кілька сотень метрів і врізалося в іншу машину. Поліцейські, наздогнавши Райта, знайшли його мертвим.

Окрім водія, в машині також перебувала пасажирка - вона отримала поранення, які не становлять небезпеки для життя.

У заяві поліції йдеться, що під час інциденту натільні камери на поліцейських були увімкнені.

Мама Данте Райта, Кеті, каже, що син зателефонував їй, коли поліція зупинила його машину, щоб запитати номер страхового посвідчення. Після цього вона почула звуки боротьби, зв'язок обірвався.

"Через хвилину я передзвонила і мені відповіла його дівчина, яка була разом з ним у машині. Вона сказала, що його застрелили і що тіло мого сина лежить на землі, без ознак життя", - розповіла Кеті Райт.

В інтерв'ю газеті Star Tribune вона заявила: "Нам ніхто нічого не каже. З нами ніхто не розмовляє. Я попросила, щоб мого сина не залишали лежати на землі".

Мер міста Майк Елліот назвав те, що сталося, трагедією.

"Наш штат сумує за ще одним чорношкірим чоловіком, чиє життя забрали правоохоронці", - заявив губернатор Міннесоти Тім Уолц.

Настрої в Міннеаполісі

У місті вже третій тиждень триває суд над Дереком Шовіном, колишнім поліцейським, якого звинувачують у вбивстві Джорджа Флойда, яке призвело до протестів проти расизму - як у багатьох містах США, так і по всьому світу.

45-річному Шовіну загрожує до 40 років позбавлення волі.

Він не визнає себе винним. Саме Шовін у травні минулого року під час затримання притиснув коліном шию Джорджа Флойда і зберігав таке положення упродовж дев'яти хвилин - після цього Флойд помер.

Суд триватиме щонайменше місяць. Поліція очікує, що в ході процесу і після його закінчення в місті можуть знову спалахнути протести.