Нові правила для колекторів. Ніякого шантажу і погроз

1 година тому

Автор фото, Unian

Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який з-поміж іншого покликаний захистити боржників від дій недобросовісних колекторів. Нові правила суттєво змінять правила гри на ринку.

"Сьогодні в Україні нараховується понад 200 так званих колекторських компаній […] Проте ця сфера в Україні залишається погано врегульованою на законодавчому рівні, тому колектори нерідко діють із порушеннями законодавства для спонукання боржників повернути борг", - кажуть в Офісі президента.

Закон, який Верховна Рада ухвалила іще в березні, передбачає заборону для колекторів вдаватися до шантажу, погроз та обману для стягнення боргу з боржників.

Окрім того, кредитори зобов'язані будуть інформувати своїх клієнтів про можливість залучення колекторської компанії, а також повинні будуть співпрацювати виключно з колекторами, внесеними до реєстру колекторських компаній Нацбанку.

Фактично закон запрацює через три місяці - саме такий термін відведений для формування відповідного реєстру Національним банком.

В разі, якщо кредитори співпрацюватимуть зі сторонніми колекторськими компаніями, їх штрафуватимуть.

Що заборонено колекторам

Колекторам забороняють для врегулювання простроченої заборгованості зазіхати на права і свободи боржника, а також його близьких чи представників.

У законі згадується, зокрема, заборона на шантаж, погрози та дії, які можуть зашкодити життю, здоров'ю чи діловій репутації.

Колекторам напряму заборонили взаємодіяти з боржником чи його близькими за власною ініціативою в період з 20 години вечора до 9 години ранку, а також у вихідні, святкові та неробочі дні.

Також колекторам не можна взаємодіяти з боржниками більше двох разів на добу (якщо вони самі не дали на це згоду).

Автор фото, Unian

Колектори не мають права приховувати номер телефону, з якого телефонують боржнику, або адресу, з якої йому пишуть; використовувати функцію автоматичного додзвону більше 30 хвилин на добу; повідомляти про заборгованість третіх осіб (якщо можливість взаємодії з ними не була прописана у кредитному договорі).

Окрім того, колектори повинні фіксувати кожну взаємодію з боржником за допомогою відео або звукозаписувального пристрою. Такі записи колекторська компанія має зберігати упродовж трьох років з моменту взаємодії.

Колекторам також заборонили обробляти персональні дані осіб боржника та пов'язаних із ним осіб, які не давали на це згоду.

Наприклад щодо графіка роботи, місць та часу відпочинку, зустрічей з друзями та рідними тощо.

Що дозволено колекторам

Для врегулювання простроченої заборгованості колектори, згідно з законом, можуть вдаватися до телефонних та відеопереговорів, а також особистих зустрічей.

При цьому проведення таких зустрічей можливе лише з 9 години ранку до 19 години вечора і лише за умови, якщо боржник надав на це письмову згоду або висловив готовність зустрітися під час телефонної розмови.

Місце і час такої зустрічі підлягають обов'язковому попередньому узгодженню.

Колектори можуть зв'язуватися з боржником за допомогою текстових і голосових повідомлень, а також за допомогою поштових відправлень із позначкою "Вручити особисто" - за місцем проживання чи місцем роботи.

Під час першого спілкування з боржником представник колекторської компанії повинен буде назвати своє ім'я, суму простроченої заборгованості, а також правову підставу свого звернення.

Після цього боржник зможе витребувати відповідні документи у кредитодавця, і той має надати їх упродовж 7 робочих днів. До цього часу якимось чином взаємодіями з боржником щодо стягнення боргу заборонено.

Чим загрожує порушення закону

Контролювати виконання закону буде Національний банк, який найближчим часом утворить єдиний реєстр колекторських компаній. Щоб у нього потрапити, фірми надаватимуть установчі документи, номери телефонів, з яких можуть телефонувати боржникам, та інші дані.

Поскаржитися на незаконну поведінку колекторів боржники зможуть саме в Національний банк.

Як розповідала одна із авторок законопроєкту Ольга Василевська-Смаглюк, в разі дрібних порушень колекторську компанію штрафуватимуть. В разі великих - компанію приберуть з реєстру і заборонять стягувати заборгованість з боржників.

"Законопроєктом передбачені різні штрафи, до 170 тис. грн. Ці суми набагато більші, ніж борг, який стягується. Стягувати борг з порушенням цього закону буде невигідно", - пояснювала Василевська-Смаглюк.

Данило Гетманцев, іще один співавтор законопроєкту, пояснював головний наслідок для колекторів за недотримання закону так: "Основне те, що порушник втратить бізнес, оскільки жодна фінансова установа в державі більше не зможе з нею працювати".