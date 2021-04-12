Зеленський попросив про розмову з Путіним. Москва: нічого не чули

1 година тому

Автор фото, AFP/Getty Images

Влада України та Росії на тлі загострення ситуації на Донбасі обмінялися заявами, що частково суперечать одна одній. При цьому Зеленський каже про готовнісь України до вторгнення військ РФ.

У Києві кажуть, що Володимир Зеленський хотів поговорити з Володимиром Путіним, але згоди не отримав. У Кремлі натомість запевняють, що ніяких запитів на таку розмову їм не надсилали. Що відбувається?

Проблеми з розумінням

Зеленський попросив про перемовини з Путіним, щоб обговорити ескалацію конфлікту на Донбасі, але поки що не отримав відповіді, повідомило агентство Reuters з посиланням на прессекретарку президента України Юлію Мендель.

Вона нагадала, що Зеленський відправився в Париж для обговорення нарощування російського військового контингенту. У п'ятницю про те, що президент України наступного тижня може зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомляла газета Kyiv Post.

"Офіс президента, звісно, запросив перемовини з Володимиром Путіним. Ми поки що не отримали відповіді і дуже сподіваємося, що це не відмова від діалогу", - сказала Мендель.

У Кремлі заявили у понеділок, що це не так.

"За останні дні я ніяких запитів не бачив. Мені невідомо про те, що були в останні дні якісь запити", - сказав журналістам прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков. Він при цьому зробив акцент на словах "в останні дні".

"А Володимиру Путіну є що сказати Зеленському?", - запитав журналіст агентства УНІАН.

"В тому, що стосується розрядки напруженості і запобігання потенційній війні, Володимиру Путіну завжди є що сказати", - відповів Пєсков.

Після цього Інтерфакс зв'язався з Мендель, і та уточнила, що йдеться не про події останніх днів.

За її словами, запит на перемовини Зеленський направив Путіну ще 26 березня - "одразу після загибелі чотирьох військовослужбовців" поблизу лінії зіткнення на Донбасі.

Автор фото, Генштаб ЗСУ

Ескалація напруженості почалася на фоні загибелі цих чотирьох військових. Москва та так звані "ДНР" і "ЛНР" звинувачують владу Україну в небажанні слідувати мирним домовленостям і намірі використати військову силу.

Київ своєю чергою заявив про пересування російських військ поблизу кордону з Україною.

Звезуть війська у квітні

Як повідомляли BBC у головному управлінні розвідки міноборони України, Росія вже перекинула до кордонів України та в анексований Крим 16 батальонно-тактичних груп мотострілкових, танкових та повітряно-десантних підрозділів.

Розгортання російських військ поблизу кордонів триватиме до кінця квітня, кажуть в розвідці.

Західні країни слідом за Києвом заявили про ескалацію ситуації. США заявляли, що фіксують найбільшу кількість російських військ біля кордону з Україною з 2014 року.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія матиме справу з наслідками, якщо буде й надалі "діяти агресивно і безвідповідально".

Канцлерка НІмеччини Ангела Меркель у п'ятницю говорила телефоном з Путіним і закликала його скоротити російську військову присутність на кордоні з Україною.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак у п'ятницю заявив, що припущення щодо підготовки наступу в зоні конфлікту з боку України - дезінформація.

"Звільнення тимчасово окупованих територій силовим шляхом неминуче призведе до загибелі великої кількості мирних жителів і втрат серед військових, що неприпустимо для України", - йшлося в заяві.

Агентство Reuters, посилаючись на джерело, "близьке як до Кремля, так і до проросійських сепаратистів", назвало стягування війсь до кордону з Україною "умисною демонстрацією сили", а не підготовкою до можливого вторгнення.

"Москва робить це відкрито, навмисно демонструючи танки в денний час. Так до війни не готуються, це просто демонстрація сили", - сказав співрозмовник агентства.

Володимир Зеленський під час нещодавньої поїздки на Донбас заявив журналісту CNN, що Україна "готова до вторгнення".

"Звичайно (можливість вторгнення Росії реальна - Ред.). Ми це знаємо: з 2014 року це може бути кожного дня. Вони готові, але ми також готові, тому що це наша земля і наша територія".