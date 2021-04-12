Зеленський попросив про розмову з Путіним. Москва: нічого не чули
Влада України та Росії на тлі загострення ситуації на Донбасі обмінялися заявами, що частково суперечать одна одній. При цьому Зеленський каже про готовнісь України до вторгнення військ РФ.
У Києві кажуть, що Володимир Зеленський хотів поговорити з Володимиром Путіним, але згоди не отримав. У Кремлі натомість запевняють, що ніяких запитів на таку розмову їм не надсилали. Що відбувається?
Проблеми з розумінням
Зеленський попросив про перемовини з Путіним, щоб обговорити ескалацію конфлікту на Донбасі, але поки що не отримав відповіді, повідомило агентство Reuters з посиланням на прессекретарку президента України Юлію Мендель.
Вона нагадала, що Зеленський відправився в Париж для обговорення нарощування російського військового контингенту. У п'ятницю про те, що президент України наступного тижня може зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомляла газета Kyiv Post.
"Офіс президента, звісно, запросив перемовини з Володимиром Путіним. Ми поки що не отримали відповіді і дуже сподіваємося, що це не відмова від діалогу", - сказала Мендель.
У Кремлі заявили у понеділок, що це не так.
"За останні дні я ніяких запитів не бачив. Мені невідомо про те, що були в останні дні якісь запити", - сказав журналістам прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков. Він при цьому зробив акцент на словах "в останні дні".
"А Володимиру Путіну є що сказати Зеленському?", - запитав журналіст агентства УНІАН.
"В тому, що стосується розрядки напруженості і запобігання потенційній війні, Володимиру Путіну завжди є що сказати", - відповів Пєсков.
Після цього Інтерфакс зв'язався з Мендель, і та уточнила, що йдеться не про події останніх днів.
За її словами, запит на перемовини Зеленський направив Путіну ще 26 березня - "одразу після загибелі чотирьох військовослужбовців" поблизу лінії зіткнення на Донбасі.
Ескалація напруженості почалася на фоні загибелі цих чотирьох військових. Москва та так звані "ДНР" і "ЛНР" звинувачують владу Україну в небажанні слідувати мирним домовленостям і намірі використати військову силу.
Київ своєю чергою заявив про пересування російських військ поблизу кордону з Україною.
Звезуть війська у квітні
Як повідомляли BBC у головному управлінні розвідки міноборони України, Росія вже перекинула до кордонів України та в анексований Крим 16 батальонно-тактичних груп мотострілкових, танкових та повітряно-десантних підрозділів.
Розгортання російських військ поблизу кордонів триватиме до кінця квітня, кажуть в розвідці.
Західні країни слідом за Києвом заявили про ескалацію ситуації. США заявляли, що фіксують найбільшу кількість російських військ біля кордону з Україною з 2014 року.
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія матиме справу з наслідками, якщо буде й надалі "діяти агресивно і безвідповідально".
Канцлерка НІмеччини Ангела Меркель у п'ятницю говорила телефоном з Путіним і закликала його скоротити російську військову присутність на кордоні з Україною.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак у п'ятницю заявив, що припущення щодо підготовки наступу в зоні конфлікту з боку України - дезінформація.
"Звільнення тимчасово окупованих територій силовим шляхом неминуче призведе до загибелі великої кількості мирних жителів і втрат серед військових, що неприпустимо для України", - йшлося в заяві.
Агентство Reuters, посилаючись на джерело, "близьке як до Кремля, так і до проросійських сепаратистів", назвало стягування війсь до кордону з Україною "умисною демонстрацією сили", а не підготовкою до можливого вторгнення.
"Москва робить це відкрито, навмисно демонструючи танки в денний час. Так до війни не готуються, це просто демонстрація сили", - сказав співрозмовник агентства.
Володимир Зеленський під час нещодавньої поїздки на Донбас заявив журналісту CNN, що Україна "готова до вторгнення".
"Звичайно (можливість вторгнення Росії реальна - Ред.). Ми це знаємо: з 2014 року це може бути кожного дня. Вони готові, але ми також готові, тому що це наша земля і наша територія".