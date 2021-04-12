Росія завершить перекидання військ до кордонів України у квітні - розвідка

1 година тому

Автор фото, Міноборони РФ Підпис до фото, Росія продовжуватиме зосереджувати свої війська біля України до кінця квітня, кажуть в українській розвідці (фото з навчань)

Росія вже перекинула до кордонів України та в анексований Крим 16 батальйонно-тактичних груп з мотострілецьких, танкових та повітряно-десантних підрозділів. Перекидання та накопичення російських військових біля кордонів триватиме до кінця квітня.

Про це йдеться у відповіді Головного управління розвідки Міноборони у відповідь на запит BBC News Україна.

Раніше речниця президента України Юлія Мендель в ефірі каналу "Дім" заявила, що Росія зосередила більше 40 тисяч військових біля східних кордонів Україні і стільки ж - в Криму.

Скільки військ та куди їх перекидають

"Починаючи з 18 березня цього року силами та засобами української розвідки відмічаються масштабні заходи з переміщення російських військ з віддалених регіонів до суміжних з Україною районів. За наявною інформацією, перекидання визначених підрозділів має бути завершене до кінця квітня", - йдеться у відповіді ГУР МО.

Там вказують, що до кордонів України та у тимчасово окупований Крим вже перекинули 16 батальйонно-тактичних груп мотострілків, танкістів та десантників з Південного, Західного та Центрального військових округів Росії та "ВДВ РФ".

Залежно від роду військ, це може означати загальне зосередження 11-14 тис. російських військових (розрахунки BBC News Україна).

"Основними місцями збору обрали військові полігони "Погоново" (Воронезька область), "Клинці" (Брянська область), "Опук" та "Ангарський" (обидва - тимчасово окупована АР Крим)", - додають у розвідці.

Автор фото, Conflict Intelligence Team Підпис до фото, Танки дорогою у Крим (відео, яке хтось з очевидців прислав Conflict Intelligence Team)

Раніше російські розслідувачі з Conflict Intelligence Team розповіли BBC News Україна про новий військовий табір російської армії неподалік Воронежа.

У ГУР Міноборони України також відзначають, що перекидання військ відбувається залізницею, при цьому росіяни намагаються приховати, які саме підрозділи вони переміщують.

Через це рух військ відбувається вночі, а тактичні знаки і номери на бронетехніці зафарбовують.

У розвідці також кажуть, що попри це, встановили всі російські частини і підрозділи, які вже прибули до кордонів України.

Представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький також розповів у передачі "PRO Військо", що Росія збільшує ударне угруповання навколо України.

"Подібні переміщення воєнна розвідка України спостерігала в 2014-2015 роках. Через деякий час після цього почалася безпосередня агресія Російської Федерації проти нашої держави", - додають в українській розвідці.

У понеділок на Донбасі загинув ще один український військовий.

За даними BBC News Україна, це дев'ятий загиблий український боєць на Сході України від початку квітня.

Росія відмовляється пояснювати

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Заступник керівника адміністрації Путіна Дмитро Козак заявив, що "Київ грає з сірниками"

У понеділок МЗС України заявило про те, що через процедуру Віденського документа ОБСЄ Київ вимагає від Москви пояснити "суттєве зростання військової присутності" біля українських кордонів та у Криму.

"Російська сторона відмовилася надавати субстантивну інформацію відповідно до запиту, заявивши, що не веде такої діяльності", - кажуть в МЗС.

Там відзначають, що Росія відмовилася далі вести консультації про це, а також бойкотувала зустріч країн ОБСЄ 10 квітня.

"Відмова Москви виконувати положення Віденського документа є черговим підтвердженням намірів РФ продовжувати військовий тиск та погрози силою щодо України", - вважають у Києві.

У Кремлі наполягали, що переміщення її військ не несуть загрози ні Україні, ні іншим сусідам.

При цьому низка російських високопосадовців, зокрема заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що поновлення українським урядом бойових дій на Донбасі стане кінцем України.

Він також пригрозив, що Росія буде захищати російських громадян, які живуть на Донбасі.