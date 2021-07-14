Верховний суд повернув посаду звільненому Тупицькому

1 година тому

Автор фото, КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

Верховний суд задовольнив позов Олександра Тупицького до президента Зеленського і визнав протиправним указ, яким він звільнив пана Тупицького з посади судді і голови Конституційного суду.

Рішення про це ухвалили у середу, 14 липня. Верховний суд роз'яснив, що президент зобов'язаний діяти у рамках Конституції.

Звільняти суддів КС у його повноваження не входить, й указ президента про звільнення Тупицького у Верховному суді назвали спірним.

Конституція і закони України не містять норми, за якою президент має право звільняти суддів КС.

Згідно із законом про КС і Конституцією, "рішення про звільнення з посади судді КС суд ухвалює щонайменше двома третинами від його конституційного складу".

У березні 2021 Володимир Зеленський звільнив суддю і голову КС Олександра Тупицького, скасувавши указ Віктора Януковича про його призначення від 2013 року.

Також він скасував ще один указ Януковича про призначення суддею КС Олександра Касмініна.

Таке рішення президент ухвалив, бо "окремі судді Конституційного суду, призначені Віктором Януковичем... створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці".

Обирають суддів КС на 9 років. Термін повноважень Тупицького має закінчитися у 2022 році.

У РНБО заявляли, що перевірятимуть всі чинні укази Віктора Януковича на предмет державної зради.

Конституційна криза

Автор фото, Офіс президента

В Офісі президента заявили, що рішення Верховного суду щодо Тупицького діє на користь старих порядків у судовій системі.

Новий речник президента Сергій Нікіфоров заявив 14 липня, що ОП буде продовжувати судову реформу, а пана Тупицького натомість хочуть повернути до стерна КС, щоб цю реформу зірвати.

Рішення Верховного суду президент оскаржить.

У Володимира Зеленського тривалий конфлікт з Конституційним судом, який лідер держави звинуватив в узурпації влади.

Проблеми з Конституційним судом у Зеленського та його команди почалися у кінці жовтня. Тоді суд фактично скасував систему електронного декларування, чим завдав удару по антикорупційній реформі.

Це викликало політичний скандал: через таке рішення суддів Україні прогнозували серйозні проблеми з міжнародними партнерами, мало не до зупинки співпраці з МВФ та скасування безвізу з ЄС.

Президент Зеленський спробував розпустити Конституційний суд через Верховну Раду, але у законності його ініціативи виникли сумніви у депутатів.

Володимир Зеленський заявив, що такими діями вдалося зупинити подальші сумнівні рішення Конституційного суду.

Він також заявляв, що Олександр Тупицький не може далі очолювати КС.

Конституційний суд наполягає, що діяв виключно за Конституцією та відстоював незалежність суддівської гілки влади.

Зрештою Верховна Рада поступово відновила систему електронного декларування з урахуванням рішення Конституційного суду та порад Венеціанської комісії.

Голову КС Тупицького почали викликати на допити через підозри у корупції.