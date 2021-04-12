Поліція накрила "наркозавод" у Дніпрі. Давав 120 млн гривень на місяць

1 година тому

Автор фото, Нацполіція

Поліція провела спецоперацію й викрила масштабну мережу з виготовлення і продажу амфетаміну, а також виявила "наркозавод", де виробляли величезні обсяги наркотику.

Цей "завод", розповідають правоохоронці, розташований у Дніпрі. Під час операції там знайшли рекордну для України партію амфетаміну - 120 кілограмів (приблизно 480 тисяч доз).

Окрім того, там виявили понад тонну прекурсорів, з яких можна виготовити ще 700 кілограмів наркотику.

Автор фото, Нацполіція

За оцінками поліції, місячний оборот зловмисників становив 250-300 кілограмів. Це 1 мільйон 200 тисяч доз, з яких вони заробляли по 100-120 мільйонів гривень.

Продавали виготовлений амфетамін через оптовий інтернет-магазин, а також постачали щонайменше 50 групам збувачів по всій території України.

Наразі правоохоронці затримали вісьмох учасників злочинної групи - операція проводилася одразу в чотирьох регіонах: у Дніпропетровській, Київській, Черкаській областях та в Києві.

Автор фото, Нацполіція

Автор фото, Нацполіція

Автор фото, Нацполіція

За словами глави Нацполіції Ігоря Клименка, організатором наркобізнесу є чоловік, раніше судимий за бандитизм.

"300 кг амфетаміну в місяць. 300 кг - це 1 мільйон 200 тисяч доз. І відсьогодні вони перестануть потрапляти на "ринок", - написав у своєму фейсбуці пан Клименко.

Судячи з відео спецоперації, оприлюдненого поліцією, під час обшуків правоохоронці також знайшли в затриманих зброю.