США запровадили нові санкції проти Росії

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

США, як і очікувалося зранку в четвер, запровадили нові санкції проти Росії, зокрема проти державного боргу. Обмежувальні заходи Вашингтон вводить також проти російських фізичних осіб та організацій.

Про введення санкцій йдеться на сайті Білого дому.

Мінфін США видав директиву, що забороняє фінансовим організаціям брати участь у розміщеннях на первинному ринку рублевих чи нерублевих облігацій.

США також вишлють з країни 10 працівників російської дипломатичної місії у Вашингтоні. Раніше про такі плани повідомляли американські ЗМІ.

У заяві Білого дому йдеться, що адміністрація Байдена чітко дає зрозуміти: США хочуть, щоб відносини з Росією були стабільними і передбачуваними, проте Вашингтон буде захищати національні інтереси і відповідатиме на дії російського уряду, спрямовані на завдання шкоди США.

За що санкції

Зокрема Білий дім вирішив відповісти на спроби РФ підірвати проведення вільних і справедливих виборів у США і країнах-союзниках, а також шкідливі дії в кіберпросторі.

Крім того, пояснюють у Вашингтоні, йдеться про те, щоб відповісти на переслідування опозиціонерів та журналістів у Росії, а також на порушення принципів міжнародного права - зокрема, поваги до територіальної цілісносі інших країн.

Раніше також повідомляли, що США готувалися до ще одного набору санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". Йшлося про оператора будівництва і низку інших причетних до проєкту компаній.

Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше вимагав від таких компаній припинити роботу. Він заявив, що будь-яка організація, залучена до будівництва газопроводу, ризикує потрапити під санкції.

"Як говорили різні адміністрації США, цей трубопровід - геополітичний проєкт Росії, ціллю якого є розділення Європи і послаблення європейської енергобезпеки", - заявляв Блінкен.

При цьому німецькі ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що Німеччина пропонувала США посилити підтримку Україну в обмін на відмову Вашингтона від подальших санкцій проти російського газопроводу.

Проєкт "Північний потік-2" передбачає зведення газопроводу з Росії до Європи в обхід України.