Похорон Принца Філіпа, аварія ядерного об'єкту Ірану та політ Гагаріна. Теленовини ВВС
У випуску 12 квітня:
- Британія в жалобі. Парламент відкликали, щоби вшанувати пам'ять найдовшого в британській історії консорта - герцога Единбурзького, який помсер 9 квітня, не доживши два місяці до 100 років. Деталі похорону Принца Філіпа. Як та де усе відбуватиметься? Розповідають наші кореспонденти.
- Атака на ядерний об'єкт Натанц в Ірані. Хто за цим стоїть і які причини?
- Пекло - замість райського куточка. Виверження вулкана на острові Сент-Вінсент призвело до евакуації 16 тисяч людей.
- 60 років польоту Гагаріна у космос. Якою запам'ятали ту подію кияни?
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