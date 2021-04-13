Єрмак хоче американські ракетні комплекси Patriot в Україні

19 хвилин(и) тому

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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав США надати Україні протиракетні комплекси Patriot.

Про це він заявив в інтерв'ю американському журналу The TIME.

"Україна тримає лінію оборону проти Росії не лише для нас самих, але і для Заходу. І де США розміщує комплекси Patriot? Найближчі у Польщі. Вони мають бути тут", - заявив пан Єрмак.

Що таке Patriot?

Patriot - це передовий зенітно-ракетний комплекс, призначений для захисту від повітряних, крилатих та балістичних ракет.

Patriot розробила американська компанія Raytheon.

Їх використовують США та низка союзників по НАТО.

Кілька років тому Польща підписала контракт на 4,75 млрд доларів на закупку в США Patriot.

Раніше Росія розмістила оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер", здатні нести ядерну зброю, в Калінінградській області на кордоні з Польщею та Литвою.

Постачання перших систем Patriot до Польщі очікується у 2022 році.

Автор фото, Генштаб ЗСУ

Звозять війська

Заява голови Офісу президента про Patriot пролунала після численних повідомлень про стягнення Росією військ до кордонів з Україною.

Москва вже перекинула до українських кордонів та в анексований Крим 16 батальонно-тактичних груп мотострілкових, танкових та повітряно-десантних підрозділів, повідомляли BBC у головному управлінні розвідки міноборони України.

Розгортання російських військ поблизу кордонів триватиме до кінця квітня, кажуть в розвідці.

Західні країни слідом за Києвом заявили про ескалацію ситуації. США заявляли, що фіксують найбільшу кількість російських військ біля кордону з Україною з 2014 року.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія матиме справу з наслідками, якщо буде й надалі "діяти агресивно і безвідповідально".

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель у п'ятницю говорила телефоном з Путіним і закликала його скоротити російську військову присутність на кордоні з Україною.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак у п'ятницю заявив, що припущення щодо підготовки наступу в зоні конфлікту з боку України - дезінформація.

"Звільнення тимчасово окупованих територій силовим шляхом неминуче призведе до загибелі великої кількості мирних жителів і втрат серед військових, що неприпустимо для України", - йшлося в заяві.

Агентство Reuters, посилаючись на джерело, "близьке як до Кремля, так і до проросійських сепаратистів", назвало стягування війсь до кордону з Україною "умисною демонстрацією сили", а не підготовкою до можливого вторгнення.

"Москва робить це відкрито, навмисно демонструючи танки в денний час. Так до війни не готуються, це просто демонстрація сили", - сказав співрозмовник агентства.

Володимир Зеленський під час нещодавньої поїздки на Донбас заявив журналісту CNN, що Україна "готова до вторгнення".

"Звичайно (можливість вторгнення Росії реальна - Ред.). Ми це знаємо: з 2014 року це може бути кожного дня. Вони готові, але ми також готові, тому що це наша земля і наша територія".

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (Великої Британії, США, Канади, Франції, Італії, Німеччини і Японії) та представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики закликали Росію припинити провокацію з масовим переміщенням військ до кордонів України.