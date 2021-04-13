Обстріли дронів: десятий загиблий на Донбасі з початку місяця

33 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Один військовий загинув, двоє поранені на Донбасі внаслідок обстрілу безпілотників. Про це повідомив штаб ООС.

Дрони обстрілювали позиції українських військових поблизу Майорського. Скидали гранати.

Неподалік Південного бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм.

У суботу, 10 квітня, один український вояк загинув під час обстрілу поблизу Золотого, а інший зазнав поранень.

Це вже десятий загиблий український військовий з початку місяця.

Особливо напруженою ситуація на Донбасі стала останніми тижнями, коли кількість обстрілів зросла, а також з'явилася інформація про масове переміщення російських військ до кордонів з Україною.

Тим часом речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що "Росія здійснює заходи із забезпечення своєї безпеки".

Він також вкотре повторив тезу про "громадянську війну" в Україні.

"Поруч із нами країна, де ось-ось може відновитися громадянська війна. Поруч з нами країна, в якій, ми не виключаємо, керівництво знову вирішить можливим розв'язувати внутрішню проблему силовими методами, - заявив речник Путіна телеканалу "Россия 1". - Чи небезпечно це для нас? Звісно, небезпечно. Чи повинні ми вдаватися до заходів із забезпечення своєї безпеки? Повинні. От це ми і робимо".

Натомість Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що у разі, як Росія й надалі поводитиметься агресивно, їй доведеться мати справу із наслідками.

"Питання в тому, чи продовжить Росія діяти агресивно і безвідповідально. Якщо так, то президент (США Джо Байден - Ред.) дав зрозуміти - за це доведеться платити, будуть наслідки", - заявив пан Блінкен телеканалу NBC.

У Вашингтоні вважають, що на кордонах з Україною спостерігається найвища з 2014 року концентрація російських військ.