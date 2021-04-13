Депортація за оголення. Українки з Дубаю повернулися додому

1 година тому

Автор фото, 4chan.org

Влада ОАЕ депортувала одинадцятьох громадянок України, яких раніше затримали в Дубаї за участь в оголеній фотосесії.

Про це ВВС News Україна повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Голі дівчата позували на балконі одного з хмарочосів міста. У поліції Дубая заявили, що така фотосесія "не відбиває цінностей суспільства ОАЕ".

Одна українка, у якої виявили Covid-19, буде депортована після одужання.

Українок зустрічали в аеропорту "Бориспіль" журналісти. Вони відмовились спілкуватися з пресою, лише зазначили, що умови утримання були жахливими.

Усій групі заборонили в'їзд на територію ОАЕ.

"Завдяки зусиллям консульства України в Дубаї громадянки отримали мінімальне з можливих покарань", - розповів пан Ніколенко.

За його словами, окрім депортації, українкам загрожував чималий штраф та ув'язнення терміном до шести місяців.

Дипломати закликали громадян України дотримуватися законодавства та правил поведінки в країнах перебування.

Під час арешту одна з дівчат додзвонилася батькам в Україну і розповіла, що їх тримали у поганих умовах, у закритому приміщенні, де навіть не було вікон. Про це повідомила юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси однієї з дівчат.

Наразі адвокати дівчини працюють над тим, щоб притягнути до відповідальності організатора зйомки та відшкодувати шкоду, завдану клієнтці.

Суворі закони ОАЕ

В ОАЕ багато законів базуються на нормах шаріату і є дуже суворими. Раніше людей відправляли до в'язниці за публічні прояви почуттів.

Будь-які прояви статевих стосунків, обіймів та поцілунків є забороненими. Будь-яка людина, яка живе в ОАЕ або відвідує ОАЕ, має дотримуватися законів цієї країни. Для туристів не існує винятків.

Туристів неодноразово заарештовували під час відпочинку у Дубаї за неповагу до місцевих правил.

Секс поза шлюбом є незаконним в ОАЕ. У 2017 році британку засудили до одного року в'язниці за статевий контакт із чоловіком, з яким вона не була одружена. Про ці стосунки стало відомо, коли жінка поскаржилась владі, що чоловік надсилав їй погрози.

Автор фото, Getty Images

У публічних місцях чоловікам та жінкам, незалежно від їхнього сімейного стану, не можна палити і вживати нецензурні слова.

Також жорсткі правила стосуються зовнішнього вигляду.

Одяг має бути стриманим і закривати більшу частину тіла.

Жінкам в ОАЕ рекомендують не носити мініспідниці, декольте та сукні, які просвічуються.

Купальники дозволені тільки на пляжі, суворо заборонено на пляжі бути топлес і тим більше заборонено з'являтися оголеними.