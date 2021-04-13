Українців починають вакцинувати китайською CoronaVac. Що про неї відомо?

45 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

У вівторок, 13 квітня, в Україні починається щеплення китайською вакциною CoronaVac проти Covid-19. Про це повідомив на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов.

215 тис. доз вакцин CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech кілька тижнів тому привезли до України.

МОЗ каже, що завершило всі необхідні перевірки й тести препарату.

"CoronaVac є розробкою відомої у світі компанії Sinovac Biotech, яка виготовляє сотні мільйонів доз вакцин на рік та поставляє їх у більше ніж 35 країн", - заявив пан Степанов. За його словами, решта 1,7 мільйона доз мають надійти до України найближчим часом.

Це вже третя дозволена до застосування в Україні вакцина. Раніше зареєстрували AstraZeneca (Covishield) та Pfizer/BioNTech.

Досьє на вакцину CoronaVac наразі перебуває на розгляді Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Очікувалося , що на початку квітня ВООЗ оголосить своє рішення — схвалити її до використання чи ні. Однак рішення поки що немає.

Кому будуть колоти вакцину CoronaVac?

Першу партію вакцин CoronaVac розподілять серед маломобільних груп - людей з інвалідністю та їх доглядальників, соціальних працівників.

Також вакицною CoronaVac будуть щеплювати освітян, які беруть участь в організації та проведенні ЗНО.

Крім того, китайською вакциною щеплять українських олімпійських та паралімпійських спортсменів, які готуються до Токійської олімпіади, а також представників Національної поліції та Збройних сил України.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, CoronaVac активно використовують у Бразилії

Ефективність вакцини

Вакцину CoronaVac закупили для щеплень у Туреччині, Малайзії, Індонезії, Філіппінах, Бразилії. Також нею вакцинували вже кілька мільйонів людей у Китаї. Щеплення CoronaVac у січні зробив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Також нею прищепився 81-річний Вселенський патріарх Варфоломій.

За попередніми даними досліджень, ефективність вакцини CoronaVac становить 78%. Проте результати випробування препарату у Бразилії показали, що ефективність вакцини - 50,3%.

ВООЗ вимагає, щоб для затвердження вакцина показувала ефективність принаймні у 50% випадків, тож компанія Sinovac відповідно до цих досліджень успішно долає цей поріг.

На початку березня фармацевтична компанія "Лекхім", яка постачатиме вакцини в Україну і є представником компанії Sinovac Biotech, повідомила, що вакцина успішно завершила третю фазу клінічних випробувань у Туреччині, її ефективність склала 83,5%.

МОЗ заявляв, Україна не купуватиме вакцину CoronaVac, якщо ефективність буде меншою за 70%.

Що відомо про китайську компанію

Sinovac Biotech — найбільша китайська компанія з виробництва вакцин, яка виробляє від 300 до 500 мільйонів доз вакцини на рік. Компанія Sinovac розробила і вивела на ринок вакцини проти гепатиту А, гепатиту А+В, вірусів грипу, зокрема пташиного, паротиту тощо.

За час існування компанії було здійснено понад 3 млрд щеплень її препаратами, 59 млн з яких — дітям.

Україна підписала контракт на постачання 1,8 мільйона доз вакцини з компанією Sinovac Biotech наприкінці грудня минулого року.

Державне замовлення на закупівлю цієї вакцини отримала група фармакологічних компаній "Лекхім".

Вартість однієї дози вакцини - 504 грн.

У лютому Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування можливих зловживань при закупівлі цієї вакцини через приватну фірму-посередника.

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Як працює CoronaVac

CoronaVac є інактивованою вакциною, тобто діє, використовуючи вбиті частинки вірусу, і тренує таким чином імунітет.

Цей тип вакцин активно використовується для щеплень проти багатьох хвороб, зокрема так діють вакцини проти дифтерії, гепатиту B і поліомієліту.

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Вакцину компанії Sinovac Biotech водять внутрішньом'язово. Для формування імунітету потрібно отримати дві дози з інтервалом у два тижні.

Однією з головних переваг CoronaVac є те, що її можна зберігати у звичайному холодильнику за температури від +2 до +8 С.

Реакція на вакцину

Вакцинація проти коронавірусу допомагає розвинути імунітет до хвороби. Організм реагує на вакцину і вибудовує захист, тому після вакцинації може підвищитися температура, з'явитися озноб, головний біль чи втомлюваність.

На місці щеплення може бути біль та набряк.

Це звичайна реакція на вакцину від COVID-19. Ці симптоми зникають за кілька днів після вакцинації, запевняють фахівці.

Вакцина від COVID-19 не може спричинити захворювання. Але ви можете отримати першу дозу вакцини уже інфікованим, коли симптомів хвороби ще немає.

Близько 10% людей можуть почуватися після вакцинації погано, але це цілком нормально, кажуть лікарі.