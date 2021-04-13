Найбільшого у світі кроля викрали

18 хвилин(и) тому

Автор фото, West Mercia Police

Гігантський кролик на прізвисько Дарій пропав безвісти з дому в Стоултоні, що у Британії, на вихідних. Імовірно, кролика викрали з його вольєра.

Його власниця Аннет Едвардс запропонувала винагороду 1 000 фунтів стерлінгів (1 375 доларів) за його повернення і сказала, що це "дуже сумний день".

Дарій має довжину 129 см і є рекордсменом. У квітні 2010 року Книга рекордів Гіннеса офіційно визнала його найдовшим кроликом у світі.

Місцева поліція заявила, що Дарія, імовірно, викрали в ніч на суботу з його вольєра, розміщеного в саду його власників.

Пані Едвардс сказала, що Дарій "занадто старий для розмноження". Вона благала про його повернення додому.

За словами власниці, титул найбільшого кролика у світі перейшов до Дарія від його матері Аліси, а загалом він є її четвертим кролем, що виграє таку нагороду.