"Скеля і легендарний жартівник": онуки принца Філіпа Вільям і Гаррі про свого діда

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Дідусь з онуками у 2015 році

Принци Вільям і Гаррі вшанували пам'ять свого діда, принца Філіпа, герцога Единбурзького, який помер минулої п'ятниці у віці 99 років.

Принц Вільям описав його як неординарну людину, а принц Гаррі назвав його людиною служіння, честі й прекрасного почуття гумору, а також легендарним майстром жартів.

"Я буду сумувати за дідусем, але я знаю, чого він хотів би - щоб ми продовжили нашу роботу, - сказав Вільям, другий у черзі на королівський престол після свого батька, принца Чарльза. - Столітнє життя мого діда було віддане служінню - його країні і Співдружності, його дружині і королеві, нашій сім'ї".

"Мені пощастило, що у мене не тільки був такий приклад для наслідування, а й те, що він залишався зі мною багато років мого дорослого життя - і в хороші часи, і у найтяжчі дні. Я завжди буду вдячний за те, що у моєї дружини було так багато років, щоб пізнати мого діда, а також за ту доброту, з якою він до неї ставився", - сказав Вільям.

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"Я ніколи не прийму як щось саме по собі зрозуміле ту пам'ять, яку мої діти назавжди збережуть про свого прадіда, який брав їх у свою карету, про той дух пригод, який він випромінював, і про його бешкетне почуття гумору", - сказав принц Вільям.

Він додав, що сам він і його дружина Кетрін продовжать робити те, чого хотів би його дід - і далі підтримувати королеву.

Вшановуючи пам'ять свого діда, принц Гаррі сказав: "Він був самим собою, дуже дотепним, і міг утримувати увагу будь-якої компанії завдяки своїй чарівності - а також тому, що ніколи не знаєш, що він далі скаже".

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"Його пам'ятатимуть як людину, що пробула довше за всіх чоловіком правлячого монарха, як військовослужбовця, вшанованого нагородами, як принца і герцога, - заявив Гаррі. - Але для мене, як і для багатьох з вас, хто пережив за минулий рік цей біль, втративши кохану людину або бабусю або дідуся, він був моїм дідусем: майстром барбекю, легендарним жартівником, глузливим до самого кінця".

Гаррі назвав принца Філіпа скелею, яка підтримувала королеву з безпрецедентною відданістю.

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"Я міг би продовжувати, але я знаю, що він прямо зараз сказав би всім нам з пивом в руці: "Ну, годі вже, давайте, закінчуйте!" Тож на цій ноті, дідусю, спасибі тобі за твою службу, твою відданість бабусі і за те, що ти завжди був самим собою".

Гаррі підписав своє повідомлення словами "Per Mare, Per Terram", що латиною означає "Морем і сушею" - девіз Королівської морської піхоти, капітанами якої були Філіп і Гаррі.