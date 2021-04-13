Японія вирішила злити в океан воду з "Фукусіми". Сусідні країни проти

1 година тому

Автор фото, TASS

Уряд Японії дозволив злити в океан понад 1 млн тонн води з атомної електростанції "Фукусіма-1", що постраждала від цунамі в 2011 році. Токіо стверджує, що вода буде очищена від радіоактивних речовин та її злив буде безпечним, проте сусідні країни стурбовані цим рішенням.

За оцінками японської влади, процес підготовки до скидання води займе близько двох років. За цей час оператор станції Tokyo Electric Power планує видалити з неї шкідливі речовини, побудувати необхідну для цього інфраструктуру і отримати схвалення регуляторів.

Токіо стверджує, що скидання води необхідне для комплексного виведення з експлуатації пошкодженої цунамі станції та відзначає, що аналогічно відфільтровану воду регулярно зливають з атомних станцій по всьому світу.

Як зазначає агенція Reuters, майже 1,3 млн тонн води, якою можна було б заповнити близько 500 олімпійських плавальних басейнів, зберігаються у величезних резервуарах на "Фукусімі", і вільного місця в них практично не залишилося.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Робітники під час ліквідації наслідків цунамі

Ця вода очищена від більшості небезпечних радіоактивних речовин, проте містить тритій - радіоактивний ізотоп водню, який неможливо повністю вилучити з неї технічно.

Однак в Японії заявляють, що до моменту скидання вміст тритію у воді буде відповідати нормі, встановленій Всесвітньою організацією охорони здоров'я для питної води, і буде в 40 разів нижчим за безпечний рівень, встановлений нормами, що діють у країні.

Стурбованість з приводу рішення японської влади скинути в океан воду з "Фукусіми" висловили у Південній Кореї та Китаї.

"Народ Республіки Корея протестує проти рішення японської влади. Своєю чергою уряд вимагатиме від Японії вжити заходів для забезпечення безпеки наших громадян та запобігання шкоді морській екосистемі", - заявив після екстреної наради глава управління координації державної політики країни Ку Юн Чхоль.

Посла Японії в Сеулі Коїті Аібосі - вперше після призначення на посаду в лютому цього року - у вівторок вранці викликали до південнокорейського МЗС.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У 2011 році АЕС постраждала від цунамі

У Китаї заявили, що скидання води з "Фукусіми" не має починатися доти, поки не будуть укладені угоди з сусідніми країнами і Міжнародним агентством з атомної енергії.

"Ми настійно закликаємо Японію проявити відповідальність, дотримуватися наукового підходу, виконувати свої міжнародні зобов'язання і належним чином реагувати на серйозну стурбованість міжнародної спільноти, сусідніх країн та їхніх громадян", - йдеться в заяві МЗС Китаю.

Прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга на нараді членів кабміну заявив, що уряд гарантуватиме безпеку процесу скидання води і "вживатиме усіх заходів, щоб уникнути шкоди від поширення невірної інформації".

Урядова комісія ще минулого року рекомендувала скинути воду з "Фукусіми" в море, однак проти цього активно виступали представники риболовецької індустрії, які побоювалися масових відмов від будь-яких морепродуктів, виловлених у цій зоні.