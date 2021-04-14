Чоловіка викрали і вбили, щоб кремувати його тіло замість іншого

56 хвилин(и) тому

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Китайця з синдромом Дауна викрали та вбили задля складної схеми заміни тіла для поховання.

У багатьох частинах Китаю заборонено поховання у землю - щоб обійти цю заборону, одна сім'я найняла людину, яка мала надати їм тіло для кремації замість їхнього померлого родича.

Але вони не знали, що тіло, яке їм дали, - це труп спеціально вбитого заради цього чоловіка.

Убивство сталося в 2017 році, але набуло розголосу лише минулого тижня після публікації статті про інцидент в інтернеті.

За повідомленням Вищого народного суду Гуандуна, найнятий чоловік, якого називають Хуан, отримав смертний вирок з відтермінуванням виконання.

Пошук тіла

Згідно із судовими документами, у 2017 році сім'я запропонувала Хуану гроші, щоб він знайшов їм інше тіло, оскільки вони хотіли традиційно поховати померлого члена родини.

Сім'я живе в місті Шаньвей у провінції Гуандун, де вимагають кремувати тіла усіх померлих.

Родина думала, що Хуан шукатиме для них інше мертве тіло, але він натомість убив людину.

Він помітив чоловіка з синдромом Дауна, який збирав сміття на вулиці, запросив його до машини і поїв його алкоголем, доки той не знепритомнів.

Потім він поклав тіло жертви у труну, а за кілька днів його передали родині в обмін на гроші.

Сім'я заплатила 107 000 юанів (16 300 доларів США), з яких 90 000 юанів отримав обвинувачений, а решту - посередник, який згодом помер.

Підміна трун

Згодом родина кремувала цю труну, вдаювши, що це їхній померлий родич, в той час як тіло самого родича поховали таємно традиційним способом.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кремовані останки зазвичай зберігають у стінах колумбарію

Про зникнення потерпілого повідомили у 2017 році.

Поліції знадобилося більше двох років, щоб розкрити злочин і вислідити обвинуваченого.

У вересні 2020 року Хуану винесли смертний вирок з відтермінуванням виконання, який він оскаржив.

Зрештою Вищий народний суд Гуандуна в грудні 2020 року відхилив апеляцію і вирок залишився в силі. Це означає, що якщо він не вчинить повторне правопорушення протягом двох років, вирок замінять на довічне ув'язнення.

Родину, яка найняла Хуана, визнали винною в "образі трупа", але тюремного вироку їм не винесли. Невідомо, чи мали вони замість цього сплатити штраф.

Кампанія Китаю проти поховань

У Китаї віддають перевагу традиційним похоронам, коли люди інвестують значні кошти у похорони та труни, бо вважають це способом проявити синівську повагу до предків.

Але Китай все частіше проводить кампанії за те, щоб люди утримувалися від поховання своїх померлих, і в деяких регіонах існує пряма заборона на поховання.

Це роблять задля економії землі та стримування екстравагантних похоронних церемоній.

У постанові від 1997 року йдеться, що "густонаселені регіони з відносно невеликою кількістю землі та зручним транспортом повинні практикувати кремацію. Тим регіонам, які не можуть виконувати такі вимоги, дозволено проводити поховання".

Підміни тіл не є рідкістю в Китаї, і зазвичай їх роблять у сільській місцевості, де багато людей хочуть дотриматися традиційних способів поховання.