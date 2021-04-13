Байден поговорив з Путіним про Україну. Запропонував зустрітися

16 хвилин(и) тому

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Президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним "наголосив на непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України з боку Сполучених Штатів".

Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому про розмову двох лідерів.

"Президент (Байден - Ред.) висловив наше занепокоєння через раптове зростання російської військової присутності в окупованому Криму та на кордонах України, та закликав Росію знизити напругу", - йдеться у повідомленні Білого дому.

Байден також запропонував президенту Путіну зустрітися у тертій країні, аби обговорити "весь спектр питань" відносин між США та Росією.

За повідомленням Кремля, телефонна розмова відбулася "з ініціативи американської сторони". "Під час обміну думками щодо внутрішньоукраїнської кризи", йдеться у повідомленні, президент Путін "виклав базовані на мінському "Комплексі заходів" підходи до політичного врегулювання".

2 квітня відбулася телефонна розмова президента Бафйдена із Зеленським, під час якої вони обговорили ситуацію на Донбасі.