Військові США залишать Афганістан до 11 вересня

38 хвилин(и) тому

Президент США Джо Байден має намір оголосити про виведення американських вояків з Афганістану до 11 вересня. Про це американські ЗМІ повідомили офіційні особи.

Очікується, що офіційне оголошення про це президент Байден зробить у середу.

Таким чином не вдасться дотриматися термінів виведення військ, погоджених минулого року адміністрацією президента Трампа із Талібаном, - за цими домовленостями американці мали залишити Афганістан до травня.

Раінше президент Байден вже заявляв, що це буде важко виконати до 1 травня.

За угодою, підписаною у лютому 2020 року, США та його союзники в НАТО зобов'язувалися вивести усі війська з Афганістану за 14 місяців, якщо Талібан дотримається своїх обіцянок, -зокрема, не дозволяти на підконтрольних територіях діяти Аль-Каїді та іншим озброєним угрупованням, а також не полишати мирних переговорів в країні.

З того часу Талібан припинив напади на міжнародні сили, але продовжив боротися проти уряду Афганістану.

Є побоювання, що коли іноземні збройні сили залишать країни до того, як буде досягнуто надійну угоду між сторонами конфлікту, Талібан може захопити владу.

США твердять, що досі в Афганістані залишаються близько 2500 американських військових. На час, коли укладали угоду з Талібаном, там було близько 13 тисяч вояків США.

Новий граничний термін виведення американських військ зійдеться у часі із 20 роковинами терористичних нападів на Світовий торговельний центр та Пентагон, що сталися 11 вересня 2001 року.

Війська США увійшли до Афганістану саме після терактів 11 вересня 2001 року. Це найтриваліша військова кампанія в американській історії.

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