Термінова зустріч НАТО-Україна, китайська вакцина, американський борщ - теленовини ВВС
У випуску:
- Київ ініціював термінові консультації із представниками НАТО через стягування російських військ до кордону. Альянс закликав Росію негайно припинити провокації та знизити напруженість. Також занепокоєння ситуацією біля українського кордону висловив президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним.
- В Україні починають робити щеплення китайською вакциною CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech. Наскільки вона ефективна?
- Лондон повертається до звичного ритму життя після трьох місяців локдауну. Відкриті вуличні паби, непродовольчі магазини та перукарні.
- Як смакує борщ по-американськи. Страву приготували українські шеф-кухарі та дипломати у Нью-Йорку.
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