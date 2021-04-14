Контейнеровоз Ever Given знову застряг у Суецькому каналі. Тепер за рішенням суду

29 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ever Given перекрив Суецький канал майже на тиждень. Тепер адміністрація каналу хоче величезну компенсацію

Контейнеровоз Ever Given, який в березні завдав потужного удару по світовій торгівлі, сівши на мілину в Суецькому каналі, за рішенням суду залишиться в руках адміністрації каналу, доки його власники не виплатять величезну компенсацію.

Суд в єгипетському місті Ісмаїлія ухвалив, що Ever Given залишиться на озері, через яке проходить Суецький канал, поки японська компанія Shoei Kisen, яка володіє судном, не виплатить адміністрації Суецького каналу компенсацію у 900 млн доларів США.

Анонімне джерело агентства Reuters в адміністрації Суецького каналу підтвердило, що суд видав постанову про арешт судна. Заступник очільника департаменту флоту у компанії Shoei Kisen Юмі Сінохара, підтвердив агентству, що адміністрація каналу вимагає компенсації, але деталей не повідомив.

Очільник адміністрації Суецького каналу Усама Рабі раніше сказав журналістам, що його відомство хоче отримати від японської фірми компенсацію за моральну шкоду, втрачені гроші за прохід суден за час, поки рух каналом зупинився, а також компенсацію на зняття Ever Given з мілини.

За словами Рабі, єгипетська сторона сподівається домовитися про компенсацію без судових процесів, тож перемовини з власником судна тривають.

Одночасно адміністрація Суецького каналу розслідує, чому Ever Given встромився в берег каналу. Результати цього розслідування, як очікується, оголосять наприкінці цього тижня.

Один з найбільших у світі контейнеровозів Ever Given сів на мілину в Суецькому каналі 23 березня.

Це судно має 400 метрів в довжину і 59 метрів у ширину, а на борту в нього понад 18 тисяч контейнерів з товарами. Застряглий контейнеровоз повністю перекрив канал і зупинив рух по ньому.

Суецький канал забезпечує приблизно 12% світової торгівлі товарами.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ever Given створив "затор" з сотень кораблів

Під час перекриття каналу з обох його сторін в Середземному і Червоному морях скупчилися сотні суден.

29 березня Ever Given врешті-решт зняли з мілини. Рух каналом відновився.

Сам контейнеровоз, проте, не відновив плавання: його до з'ясування всіх обставин поставили на стоянку на Великому Гіркому озері, де він і перебуває досі.