Київ продовжив карантин. Які обмеження діятимуть

30 хвилин(и) тому

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Київ продовжив карантин до 30 квітня. Про це повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко за підсумками засідання надзвичайної комісії КМДА.

"В нас немає іншого вибору. Інакше медики не впораються", - заявив Віталій Кличко.

За його словами, усі попередні обмеження, які діяли, залишаються в силі.

Залишаться закритими всі школи і дитсадки

Увесь громадський транспорт працюватиме поки за спеціальними перепустками

Заклади громадського харчування працюватимуть тільки на виніс чи доставку.

Продуктові ярмарки не працюватимуть

"Я ще раз підкреслю, що керівники установ, підприємств та закладів мають відправити співробітників на дистанційну роботу. Або, кому можливо, надати відпустки", - наголосив Віталій Кличко.

Минулої доби в Києві виявили ще 1457 хворих на коронавірус, 47 людей померли. 713 хворих одужали.

"У стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікується 4261 хворий на коронавірус. 3173 пацієнти - у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 3728 людей. Під апаратами ШВЛ - 65 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні - майже 71 %", - повідомив Віталій Кличко.