Єлизавета II провела першу церемонію після смерті принца Філіпа
Королева Великої Британії Єлизавета II взяла участь у першому публічному заході після смерті її чоловіка герцога Единбурзького. У Віндзорському замку була церемонія складання повноважень лорда-камергера.
Лорд-камергер, або лорд Чемберлен - вища придворна посада. Він відповідає за господарську діяльність королівського двору.
Лорд-камергер Ерл Піл займав цю посаду з 2006 року та оголосив про свій відхід від справ торік. Його наступник, Ендрю Паркер, барон Паркер Мінсмерський, який раніше очолював службу британської контррозвідки МІ-5, приступив до виконання своїх нових обов'язків незадовго до смерті принца Філіпа.
Напередодні, під час приватної церемонії, королева прийняла у колишнього лорда Чемберлена жезл камергера та інші відзнаки, традиційні для цієї придворної посади, зокрема, й церемоніальний ключ від Вестмінстерського палацу.
Королівська родина тримає траур по померлому минулої п'ятниці принцу Філіпу, але, як повідомили в Букінгемському палаці, члени родини будуть продовжувати виконувати свої королівські обов'язки в разі потреби.
До обов'язків лорда-камергера належить організація всіх королівських церемоній. Лорд Піл встиг взяти участь також в підготовці похорону принца Філіпа, який відбудеться в суботу у Віндзорі.
Стоїчна королева
У палацовому циркулярі відзначено, що про церемонію, присвячену складанню повноважень лорда-камергера, стало відомо ще минулої суботи, тобто на наступний день після смерті принца Філіпа. Королева і прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон обговорили це питання під час телефонної розмови.
На наступний день після цього середній син Єлизавети II принц Ендрю назвав її людиною стоїчного характеру.
Згідно з обмеженнями, продиктованими пандемією, а також з побажаннями самого герцога Единбурзького, в церемонії його похорону візьмуть участь тільки члени його сім'ї - максимум 30 людей.
З Віндзорського замку в Каплицю Святого Георгія труну з його тілом провезуть на Лендровері, який він сам у 2016 році допоміг модифікувати. Члени королівської родини пройдуть за автомобілем вулицями Віндзора. Королева прибуде до каплиці окремо.