Єлизавета II провела першу церемонію після смерті принца Філіпа

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Автор фото, Getty Images Підпис до фото, До сьогоднішнього заходу Єлизавета II востаннє була на публіці 31 березня (на фото), коли вона брала участь у святкуванні 100-річного ювілею Королівських військово-повітряних сил Австралії

Королева Великої Британії Єлизавета II взяла участь у першому публічному заході після смерті її чоловіка герцога Единбурзького. У Віндзорському замку була церемонія складання повноважень лорда-камергера.

Лорд-камергер, або лорд Чемберлен - вища придворна посада. Він відповідає за господарську діяльність королівського двору.

Лорд-камергер Ерл Піл займав цю посаду з 2006 року та оголосив про свій відхід від справ торік. Його наступник, Ендрю Паркер, барон Паркер Мінсмерський, який раніше очолював службу британської контррозвідки МІ-5, приступив до виконання своїх нових обов'язків незадовго до смерті принца Філіпа.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, За 15 років служби лорд-камергер Ерл Пірл організував десятки церемоніальних заходів

Напередодні, під час приватної церемонії, королева прийняла у колишнього лорда Чемберлена жезл камергера та інші відзнаки, традиційні для цієї придворної посади, зокрема, й церемоніальний ключ від Вестмінстерського палацу.

Королівська родина тримає траур по померлому минулої п'ятниці принцу Філіпу, але, як повідомили в Букінгемському палаці, члени родини будуть продовжувати виконувати свої королівські обов'язки в разі потреби.

До обов'язків лорда-камергера належить організація всіх королівських церемоній. Лорд Піл встиг взяти участь також в підготовці похорону принца Філіпа, який відбудеться в суботу у Віндзорі.

Стоїчна королева

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У Віндзорському замку відбувся перший захід за участю королеви після смерті її чоловіка

У палацовому циркулярі відзначено, що про церемонію, присвячену складанню повноважень лорда-камергера, стало відомо ще минулої суботи, тобто на наступний день після смерті принца Філіпа. Королева і прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон обговорили це питання під час телефонної розмови.

На наступний день після цього середній син Єлизавети II принц Ендрю назвав її людиною стоїчного характеру.

Згідно з обмеженнями, продиктованими пандемією, а також з побажаннями самого герцога Единбурзького, в церемонії його похорону візьмуть участь тільки члени його сім'ї - максимум 30 людей.

З Віндзорського замку в Каплицю Святого Георгія труну з його тілом провезуть на Лендровері, який він сам у 2016 році допоміг модифікувати. Члени королівської родини пройдуть за автомобілем вулицями Віндзора. Королева прибуде до каплиці окремо.