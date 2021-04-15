До Мексики повертається урна стародавніх майя

1 година тому

Автор фото, MEXICO FOREIGN MINISTRY

Урна Майя, яка датується 900-1600 роками н.е, повертається до Мексики після 50 років перебування в США.

Урна має високу історичну цінність. З 1969 року вона зберігалася в американському коледжі Альбіон.

Міністерство закордонних справ Мексики заявило, що урну перевезуть до музею Centro Cultural Altos в Чіапасі.

Артефакт виставлять поряд з урною-близнюком, яка експонується в цьому ж музеї.

"Повернення і цієї урни майя та її возз'єднання з артефактом-двійником мають велике значення для Мексики та її історичної спадщини", - йдеться у повідомленні міністерства.

Урна з місця археологічних розкопок Лагуна Пета в Чіапасі "має цінність, яка невід'ємно пов'язана з історією та національною особливістю її народу", додає МЗС.

Представники коледжу Альбіон та консульства Мексики в Детройті підписали угоду і погодилися, що історичні та культурні пам'ятки мають перебувати на своїй батьківщині.

Урну майя передав американському коледжу випускник Марвін Ванн у 2003 році, повідомляє видання Pleiad.

За інформацією, чоловік здійснив "особисті експедиції" до Мексики і залишив у коледжі багато інших документів. Усі вони є законними, проблема була лише з урною.

Стародавня цивілізація майя охоплювала південь сучасної Мексики, території сучасних Гватемали, Белізу та Гондурасу.