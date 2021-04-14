Викрадену з Рима статую знайшли в антикварному магазині Брюсселя

24 хвилин(и) тому

Автор фото, Italian Culture Ministry

Римську статую, що датується І століттям до нашої ери, знайшли майже через десять років після її викрадення з археологічних розкопок в Італії.

Двоє італійських офіцерів натрапили на скульптуру безголової фігури в тозі в антикварному магазині Бельгії.

Підозрюючи її походження, вони почали шукати в базі даних викрадених артефактів і виявили, що статуя "Тогатус" (з лат. - одягнений у тогу) вважається зниклою з 2011 року.

Вважають, що скульптура коштує близько 100 000 євро.

Двоє офіцерів, які працюють у відділі старожитностей військової поліції карабінерів, перебували у бельгійській столиці в межах окремого розслідування на початку цього року.

Після роботи одного вечора вони вирушили до міського району Саблон, який славиться своїми антикварними магазинами, де і натрапили на мармурову фігуру.

Розслідування підтвердило, що статую викрали з місця розкопок Вілла Маріні Деттіна на околицях Рима в листопаді 2011 року.

Бельгійська влада виилучила її і повернула Італії.

Автор фото, Italian Culture Ministry

Італійського торговця, який використовує іспанський псевдонім, скерували до прокуратури Рима за отримання крадених товарів та незаконний вивіз статуї.

Італія довгий час проводила кампанію, щоб повернеути викрадені твори мистецтва та артефакти.