Коронавірус в Туреччині: влада обіцяє повний локдаун

1 година тому

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За останні чотири дні в Туреччині коронавірусом заразилися 200 тисяч людей, а кількість нових хворих продовжує зростати. Усе це збіглося з початком священного для мусульман місяця Рамадан, який проходить на тлі жорстких антивірусних заходів.

"Недавнє зростання кількості заражень і смертей, особливо в великих містах, змушує нас знову посилити антивірусні заходи", - заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган на пресконференції після засідання уряду.

За останній тиждень щодня в країні хворіє не менше 50 тисяч людей.

"Наша мета - за перші два тижні [Рамадану] досягти серйозного скорочення нових випадків зараження і смертей. Якщо нам це не вдасться, тоді неминуче доведеться запроваджувати суворіші обмеження", - додав президент Туреччини. Під суворішими обмеженнями може бути повний локдаун з забороною виходити на вулицю.

У середу турецьке міністерство внутрішніх справ оголосило про продовження комендантської години, заборону переміщення між містами, закриття спортзалів і басейнів, заборону весіль і повернення шкіл до онлайн-навчання.

Наповненість громадського транспорту обмежили до 50%, а люди за 65 тепер можуть виходити з дому тільки з 10 ранку до другої години дня.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У вівторок в умовах коронавірусу розпочався Рамадан

Обмежувальні заходи посилюють в усіх турецьких провінціях, навіть там, де ситуація з коронавірусом відносно спокійна.

Зарано відкрилися

Ріст кількості заражень в Туреччині, за даними ВООЗ, почався приблизно з середини березня. До кінця березня кількість нових випадків перевищила пікову цифру грудня (33 тис.) і досягла 37 тисяч.

Тиждень тому кількість заражень досягла 49 тисяч, а вже наступного дня зросла до 54 тисяч. І з того часу не опускалося нижче 50. Смертей, пов'язаних з коронавірусом, в Туреччині налічується понад 34 тис.

Паралельно в країні триває вакцинація населення. За даними минулого тижня, в Туреччині вакцинували понад 18 млн громадян, більшість - китайською вакциною фірми Sinovac, яку закупила і Україна.

Причиною зростання заражуваності багато хто вважає відкриття на початку березня кафе і ресторанів, на яке влада пішла, щоби допомогти економіці. Ще в середині березня Ердоган говорив, що уряд не збирається посилювати карантинні заходи.

Опозиція і деякі медики закликали посилити локдаун ще минулого тижня. Мер Стамбула Екрем Імамоглу в розмові з ВВС тоді зазначив, що близько мільйона мешканців міста на той момент щодня користувалися громадським транспортом. Людей, які пересувалися містом, він назвав "божевільним".

Автор фото, АFP Підпис до фото, У громадських місцях Туреччини регулярно проводять дезінфекцію

Ситуація в лікарнях

Як правило, на тлі швидкого зростання заражуваності основне навантаження припадає на лікарні. Раніше деякі турецькі експерти говорили, що пандемія може призвести до колапсу системи охорони здоров'я країни.

"Щодня зростає кількість нових випадків. Щодня - зростання кількості смертей. У відділеннях реанімації - тривожна ситуація", - говорив минулого тижня глава Асоціації відділень інтенсивної терапії Туреччини Ісмаїл Синел.

"На жаль, ми послабили карантинні заходи і не змогли прискорити вакцинацію", - заявив в інтерв'ю газеті Hurriyet міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа.

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"Зараз проблеми немає. Але якщо це буде тривати ще три-чотири тижні, вона виникне", - прокоментував він ситуацію в лікарнях. За словами міністра, лікарні країни зараз заповнені на 55%, а відділення реанімації - на 67,4%.

Засилля "британського" штаму

За словами глави МОЗ Фахреттіна Коджа, у турецькій епідемії є одна особливість - близько 85% нових випадків зараження - це зараження штамом коронавірусу, вперше виявленого в Британії минулої осені. Він відрізняється високою заразністю.

Також в країні виявили два інших штами - з ПАР і Бразилії, але лише в одиничних випадках.

Те, що відбувається в Туреччині, очільник турецького МОЗ назвав новим піком захворюваності і попередив, що якщо цей показник не впаде, то Туреччині "доведеться піти на небачені обмежувальні заходи".

З 15 березня Туреччина змінила правила в'їзду для туристів. Відтепер, окрім негативного ПЛР-тесту на ковід, туристи мають заповнити обов'язкову електронну анкету.

З 15 квітня до 1 червня регулярні і чартерні рейси до Туреччини припиняє Росія.

Україна поки що рейси до Туреччини не обмежує.