Локдаун у Києві продовжили, амбіції Притули і ковідне горе Туреччини. Теленовини ВВС

У випуску 14 квітня:

  • Епідеміологічна ситуація в столиці - локдаун продовжили. Коли чекати покращення, аналізують експерти.
  • Сергій Притула в інтерв'ю ВВС розповів про те, яким бачить майбутнє партії "Голос", і про свої політичні амбіції.
  • У Туреччині катастрофічна ситуація з коронавірусом. Репортаж із переповнених хворими лікарень Стамбула.
  • Чому зоряне небо в час карантину стає яскравішим. Розповідь із найтеміншого куточка Англії.

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