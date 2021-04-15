Військові кораблі США "не пішли у Чорне море"

23 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Військовий корабель США у Босфорі (архівне фото березня 2014 року)

Військові кораблі США не пішли у Чорне море, як це було заплановано. Про це повідомляє Reuters та турецьке інформагентство Anadolu з посиланням на джерела серед турецьких дипломатів.

Як повідомляє Reuters, американські чиновники заявили, що Туреччина, можливо, неправильно зрозуміла початкове повідомлення про направлення кораблів, бо їхнє розгортання не підтвердили.

Вони пояснили, що США часто повідомляють Туреччині про потенційний прохід кораблів до Чорного моря. Але запит не обов'язково означає, що американські кораблі пройдуть, а скоріше гарантує, що якщо вони вирішать це зробити, то вже мають необхідне схвалення від турецької влади.

Турецьке інформагентство Anadolu повідомляє з посиланням на джерела в турецькому МЗС, що прохід двох військових кораблів США скасовано, а про нові дати проходу кораблів повідомлень не було.

Відповідно до конвенції Монтре, нечорноморські держави мають повідомляти Туреччині про прохід військових кораблів через протоки Дарданелли та Босфор, і ці військові кораблі можуть залишатися у Чорному морі лише 21 день.

Минулого тижня МЗС Туреччини повідомило, що отримало від американських дипломатів повідомлення про прохід двох американських військових кораблів через протоки 14-15 квітня. Вони мали перебувати у Чорному морі до 4 травня.

Вже після того, як минулого тижня з'явилася інформація про відправлення до Чорного моря американських військових кораблів, президент США Джо Байден 13 квітня провів телефонну розмову з Володимиром Путіним.

Байден "наголосив на непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України з боку Сполучених Штатів" і запропонував президенту Путіну зустрітися у третій країні, аби обговорити "весь спектр питань" відносин між США та Росією.

2 квітня відбулася телефонна розмова президента Байдена із Зеленським, під час якої вони обговорили ситуацію на Донбасі.