США запровадять проти Росії нові санкції через кібератаку SolarWinds - ЗМІ

12 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Очікується, що адміністрація Байдена оголосить про нові санкції вже у четвер

Американські ЗМІ повідомляють з посиланням на джерела, що адміністрація президента США Джо Байдена має намір у четвер оголосити про нові санкції проти Росії. Зокрема, Вашингтон обмежить операції з цінними паперами, номінованими в рублях.

За даними агентств Reuters та Bloomberg, санкції, зокрема, пов'язані з масштабною кібератакою на американські урядові відомства, що отримала назву SolarWinds.

Агентства уточнюють, що обмежувальні заходи запровадять проти приблизно 30 юридичних і фізичних осіб, а з США можуть вислати приблизно 10 росіян.

Про те, які саме структури і люди потраплять під санкції, не повідомляється. Як передає Bloomberg, серед тих, проти кого запровадять обмеження, - урядовці та співробітники розвідки.

Як повідомляють джерела CBS і Reuters, Джо Байден також має намір підписати указ про заборону американським фінансовим організаціям купувати цінні папери, номіновані в рублях. Згідно з цими даними, заборона діятиме з червня.

Про кібератаку, що отримала назву Sunburst, стало відомо у грудні минулого року, коли її виявила американська влада. Але вона тривала протягом декількох місяців і стала найтривалішою і наймасштабнішою в історії США.

Що відомо про атаку

Зловмисникам вдалося проникнути в комп'ютерні системи за допомогою популярної в корпоративному секторі платформи управління мережами під назвою Orion. Її розробила і підтримує американська компанія SolarWinds.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Компанія SolarWinds постачає програмне забезпечення для багатьох американських урядових структур

Повідомлялося, що співробітники IT-департаментів отримували повідомлення про необхідність оновити програму, після чого переходили по запропонованих посиланнях. До цього комп'ютери SolarWinds були зламані, що дозволило хакерам встановити невеликий секретний код в оновлення. Була порушена безпека 18 тис. комп'ютерів - як в державних установах, так і в компаніях.

Внаслідок зламу протягом кількох місяців хакери отримали надзвичайно широкі можливості для шпигунства і крадіжки інформації. Перед ними, як на долоні, опинилися тисячі компаній і відомств.

Після того, як про атаку стало відомо, всі федеральні держустанови США отримали вказівку видалити з комп'ютерів платформу Orion.

За словами фахівців у царині комп'ютерної безпеки, потрібно кілька років, щоб повністю оцінити справжній масштаб кібератаки Sunburst.