"Військово-морський тверк". Чому Австралія в істериці після виступу танцюристок

33 хвилин(и) тому

Автор фото, TWITTER Підпис до фото, Танцюристки танцювали тверк під час прийняття до складу Військово-морського флоту Австралії судна HMAS Supply

Відео, на якому танцюристки у шортах танцюють тверк на заході Королівського Військово-морського флоту Австралії, приголомшило країну, повідомляє кореспондента BBC News у Сіднеї Франсіс Мао.

Сцена вийшла безглуздою, химерною і кумедною. А відео стало вірусним після публікації у середу.

Хореографія у стилі відеокліпів та зі струшуванням сідниць - також зазнала критики. Консервативні депутати очолили хор тих, хто назвав танець "недоречним".

Таблоїди рясніли заголовками, які критикують військові стандарти. Дехто навпаки вирішив присоромити танцюристок і назвав звичайні для них рухи "сексуалізованими".

Це, своєю чергою, викликало звинувачення у прагненні до контролю над жіночими тілами і танцюристками. Танцювальна група 101 Doll Squadron, яка виступала на заході, поскаржилася на висвітлення танцю в ЗМІ.

Оскільки також з'ясувалося, що кліп неправильно відредагувала національна телекомпанія ABC, спалахнув скандал. Тож як саме розгорталася епопея про "військово-морський тверк"?

Крок за кроком про те, що сталося

Королівський Військово-морський флот Австралії найняв танцювальну групу 101 Doll Squadron для виступу на церемонії введення в експлуатацію нового корабля HMAS Supply, призначеного для транспортування боєприпасів, пального, їжі та інших вантажів для військових кораблів.

Подія привернула загальну увагу лише після того, як репортер ABC поділився окремим відео в Twitter, в якому кадри енергійних рухів жінок поєднали з реакцією присутніх воєначальників, які зберегли "кам'яний вираз обличчя".

У дописі в Twitter, який пізніше зник, журналіст цитував депутата від керівної партії, який нарікає на падіння стандартів армії. Відеокадри журналіста викликали галас у соцмережах.

Але в четвер з'ясувалося, що відеозапис неправильно відредагували, і це викликало питання вже до журналістів ABC. Національна телекомпанія вибачилася.

У ВМФ Австралії заявили, що жоден високопосадовець або офіційна особа, наприклад, призначений королевою Британії генерал-губернатор Австралії, не бачив танцю, який відбувся ще до їхнього прибуття. Прем'єр-міністр Скотт Моррісон заявив, що стандарти армії таки впали, але розкритикував "неправильне висвітлення подій" журналістами ABC.

Військово-морський флот Австралії не пояснив, чому для заходу найняли танцюристок тверку.

Відеозаписи демонструють, що інша частина заходу відбувалася традиційно: виступи духових оркестрів; офіційні виступи; марш моряків.

Але відеокадри тверку вже потрапили в мережу і викликали багато негативних коментарів.

Автор фото, COMMANDER AUSTRALIAN FLEET/TWITTER Підпис до фото, Більша частина церемонії відбувалася традиційно для таких заходів

Присоромлення та сексуалізація

Незалежна сенатор Джекі Ламбі, ветеранка армії, заявила, що рішення військового керівництва запросити танцюристок стало для неї "абсолютним шоком".

"Добре, що ті молоді леді вибралися туди, але я кажу - бути напіводягненою поряд з військовим кораблем, ймовірно, недоречно", - сказала вона.

Але критика дивного вибору військових незабаром переросла в присоромлення і сексуалізацію танцюристок і загалом танцювального стилю.

101 Doll Squadron - це танцювальна група, до якої входять представниці корінних народів і різних рас.

Вони спеціалізуються на денсхоллі, реггі, афробіті, джазі й хіп-хопі - танцювальних жанрах, які раніше шокували панівну білу культуру, але тепер зазвичай зустрічаються в сучасному танці. Танцювальну групу частіше наймають для виступів на вечірках, дівич-вечорів, навчальних семінарів.

Таблоїди приділили події надзвичайну увагу. Сіднейська газета The Daily Telegraph - таблоїд, що належить магнату Руперту Мердоку - смакувала фотографіями танцюристок у подвійному розвороті.

Кілька коментаторів також висловили думку, що така хореографія "принизлива для жінок".

Багато хто пов'язував цю подію з більш широкою дискусією про гендерну нерівність, яка зараз домінує в австралійській політиці.

Але, нібито виступаючи за права жінок, мало хто запитав танцюристок, що вони самі думають.

"Ви сексуалізували нас"

Учасниці 101 Doll Squadron заявили, що найбільшої шкоди завдало роздуття цієї історії саме засобами масової інформації.

Зокрема, вони звинуватили телеканал ABC в оманливому "редагуванні відео" заради включення у відеозапис військових і високопосадовців. На думку танцюристок, оператори знімали з таких кутів, які не були помітні звичайним глядачам, присутнім на церемонії.

"Нам це здалося страшним, і ми більше розмірковуємо про операторів телеканалу ABC і їхні потреби сексуалізувати цих жінок і танцювальні номери заради власного задоволення", - йдеться в заяві танцювального гурту.

Танцюристки повідомили, що над ними насміхалися й атакували в соцмережах.

Деякі користувачі соцмереж також ставлять питання, чи дійсно скандал пов'язаний з рухами танцюристок і тверком.

Австралійський жіночий сайт Mamamia опублікував статтю, в якій зазначається: "Це Королівський флот Австралії зробив це дивним. Це Королівський флот Австралії перетворив їхнє мистецтво на щось, що викликає глузування. Врешті-решт, ці жінки просто робили свою роботу".

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, "На війні подумав, якщо виберуся звідси - навчусь танцювати танго"