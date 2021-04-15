Політик "засвітився" оголеним під час робочого дзвінка в Zoom

1 година тому

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Канадський політик Вільям Амос вибачився за те, що оголеним потрапив у кадр під час робочого відеодзвінка в Zoom.

"Це була прикра помилка", - сказав Амос.

"Камера випадково увімкнулася якраз в той момент, коли я перевдягався в робочий одяг після пробіжки", - пояснив він ситуацію, що склалася.

За його словами, йому було дуже соромно. Депутат запевнив, що більше не буде припускатися подібних помилок у майбутньому.

Про інцидент стало відомо після того, як кадр з оголеним Амосом, депутатом від округу Понтіак у Квебеку, виклали в соцмережі.

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Депутатка від опозиційної партії "Квебекський блок" Клод ДеБельфой зазначила, що "варто нагадати депутатам, особливо чоловікам, що наявність піджака і краватки є обов'язковою".

"Ми побачили, що наш колега перебуває в чудовій фізичній формі. Але, думаю, треба нагадати, що варто бути обережними і стежити за роботою камери", - цитує її CTV News.